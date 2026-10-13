Lucas Stassin le alegra la tarde al Sevilla tras el disgusto con Miguel Sierra

El delantero belga se ha ejercitado este martes al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en la primera sesión de trabajo después del empate del lunes ante el Levante UD y se apunta para la visita del domingo al Real Madrid

Primero ha sido la de arena, que todo el mundo la estaba esperando, y luego ha compensado con otra palada de cal. El Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la tarde de este martes para comenzar a preparar la visita del próximo domingo al Real Madrid después de firmar en la noche del lunes un controvertido empate en un alocado encuentro frente al Levante UD. En este contexto, el equipo nervionense ha ofrecido una malísima noticia confirmando la grave lesión de Miguel Sierra y ha anunciado la alegría por la recuperación de Lucas Stassin, que se apunta para el Santiago Bernabéu.

El Sevilla FC se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en una sesión vespertina que ha arrancado a las 17:30 horas y en la que los futbolistas que salieron en el once titular en el choque en el Ciutat de Valéncia se quedaron en el gimnasio realizando ejercicios de recuperación y descarga con la única excepción de Miguel Sierra. El canterano sufrió una luxación acromioclavicular en su hombro derecho y los médicos han confirmado que deberá pasar por el quirófano, perdiéndose como mínimo unos 10 ó 12 encuentros oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey.

Stassin, gran novedad en el primer entrenamiento del Sevilla antes de visitar al Real Madrid

Entre el resto del grupo, ha destacado la presencia de Lucas Stassin, ya recuperado de la lesión en el aductor que le ha tenido casi un mes en el dique seco. El delantero belga sufrió esta dolencia muscular durante el partido ante el RC Deportivo de La Coruña del pasado 16 de septiembre, motivo por el que se perdió la posterior cita ante el FC Barcelona y se cayó de la convocatoria de la selección sub 21 de su país.

Después de trabajar a destajo durante el largo parón liguero de tres semanas, el joven punta nervionense no llegó a tiempo de entrar en la lista de convocados para el duelo ante el Levante UD; pero en la tarde de este martes ha iniciado la semana reintegrado en el grupo y, tras ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, todo apunta a que estará en la convocatoria para Madrid si no surge ningún inconveniente en estos cuatro días que faltan para el partido.

Marcao e Isaac Romero, las otras ausencias para el Sevilla FC - Real Madrid

La plantilla del Sevilla FC volverá a ejercitarse, esta vez en el horario de las 10:30 horas, en las mañanas del miércoles, jueves, viernes y sábado; día en el que viajarán a la capital de España. En esa expedición -además de Miguel Sierra- es seguro que no estará Marcao Teixeira y, si un recurso no lo evita, tampoco Isaac Romero.

En el Trofeo Antonio Puerta, el central brasileño sufrió una lesión en el recto anterior a los 20 minutos de reaparecer tras una convalecencia de casi nueve meses y, en el duelo en Valencia, el delantero lebrijano fue víctima de una surrealista expulsión por mandar callar a la grada en plena celebración de un gol. El aragonés Adrián Cordero Vega remató su actuación con una delirante redacción en el acta arbitral.