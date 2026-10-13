El error de Cordero Vega en el acta y las opciones de que prospere una impugnación

Al colegiado cántabro le bailaron los minutos de las dos amonestaciones a Isaac Romero, lo que podría haber propiciado una reclamación nervionense que anulara a posteriori la expulsión del lebrijano, según varios comentaristas, aludiendo al defecto de forma

El periodista de 'El Chiringuito' Juanfe Sanz aludía anoche al posible defecto de forma en la redacción del acta del Levante UD-Sevilla FC por parte de Cordero Vega, a quien 'bailaron' los minutos de las amarillas a Isaac Romero. El colegiado cántabro recogía en el documento oficial inicialmente que la amonestación por agarrar a un rival que se marchaba (la primera) llegaba en el minuto 91, mientras que la que acarreó mandar callar a la grada (y detonó la expulsión) ocurría en el 90, cuando fue al revés. Un error que varios tertulianos del programa de Mediaset entendieron que beneficiaba los intereses blanquirrojos a la hora de una hipotética reclamación.

Los precedentes en impugnaciones por este motivo

Según el artículo 27 del Código Disciplinario de la RFEF, la presunción de veracidad del colegiado sobre los hechos ocurridos en el terreno de juego son consideradas "definitivas y ciertas", por lo que el club alegante debe aportar pruebas documentales o videográficas categóricas que demuestren que lo descrito por el árbitro no ocurrió en absoluto, como la asignación de la tarjeta, por ejemplo, a un futbolista que no comete la infracción. Así, si el presunto defecto de forma es un descuido administrativo, el CTA o los propios órganos disciplinarios tienen potestad para requerir su corrección sin que esto anule el procedimiento.

La pasada campaña, la expulsión de Dean Huijsen ante la Real Sociedad fue recurrida por el Real Madrid y, aunque se le dio la razón en 'Tiempo de revisión', no se cambió aquella roja por una amarilla, ya que la interpretación técnica del árbitro reflejada en el acta es soberana, confirmando que "los errores de apreciación o el matiz en la redacción" no alcanzan el rango de error material manifiesto si existe contacto físico en la jugada. Se aceptó también, por ejemplo, un anexo al acta muy posterior tras los incidentes con Vinícius Júnior en Mestalla que corregía todas las imprecisiones del primero.

Cordero Vega 'arregló' el problema rápidamente

Más allá de que tuviera o no recorrido (que no parece probable) una presunta impugnación del acta arbitral por un posible defecto de forma en su redacción por el baile de minutos, Cordero Vega solucionó rápidamente el entuerto cuando se dio cuenta del mismo, arreglando el problema de que la segunda amarilla a Isaac Romero apareciese antes que la primera, cronológicamente hablando, amén de incluir a las pocas horas un anexo con esta apreciación: "Por fallo tipográfico mío, la tarjeta mostrada según el acta al jugador n°16 visitante Don Isaac Romero Bernal que aparece en el minuto 90, fue mostrada en el minuto 90+5 tras la consecución del gol, siendo así la 2ª amarilla de este jugador".