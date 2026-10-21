Crece la incertidumbre con los lesionados en el Sevilla tras una vuelta al trabajo sin buenas noticias

Al contrario de lo que se esperaba, ninguno de los futbolistas tocados, un total de cuatro, trabajaron con el resto del grupo en el primer entrenamiento de la semana

En pleno vendaval por toda la polémica generada en el Santiago Bernabéu, la plantilla del Sevilla volvió esta tarde al trabajo después de la derrota del domingo contra el Real Madrid, ya que García Plaza decidió brindarle dos días de descanso a los jugadores, que no trabajaron ni el lunes ni el martes.

Por ello, existía expectación acerca de si reaparecía con el grupo alguno de los lesionados que se perdieron el choque en la capital de España, a sabiendas de que a Miguel Sierra todavía le queda una recuperación larga por delante tras ser operado del hombre. De hecho, no se espera su vuelta hasta 2027.

Por ende, los focos estaban puestos especialmente en Kochorashvili y también en Guridi, aunque la lesión muscular del ex del Alavés es probable que lo mantenga en el dique seco durante más partidos.

Kochorashvili y Guridi, al margen del grupo

Cabe recordar que el internacional georgiano fue duda hasta el último momento y, finalmente, se quedó en Sevilla por precaución, por lo que se esperaba que hoy se ejercitara con normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para estar a disposición sin ningún problema para la cita del lunes contra Osasuna.

Sin embargo, como ha comunicado el club en sus medios oficiales, ninguno de los dos centrocampistas se sumaron a la disciplina del grupo y realizaron trabajo específico en solitario. Esto significa que habrá que esperar a los próximos entrenamientos para conocer si el ex el Levante se une a los compañeros cuanto antes para tener opciones de llegar a tiempo contra los rojillos. A priori, por la naturaleza de su lesión, el vasco lo tendrá más complicado, si bien todo dependerá de cuándo pueda trabajar con el resto.

Charla significativa con Peque en el arranque del entrenamiento

Resulta reseñable dentro de este contexto que Luis García Plaza saltó al césped dialogando con Peque, titular el domingo por las bajas y que podría repetir contra los navarros en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

También causó baja Marcao, lesionado nuevamente para largo, mientras que el canterano Iker Muñoz volvió a entrenar con el primer equipo.

El primer equipo protagonizará un nuevo entrenamiento este jueves por la mañana y tras el mismo un jugador de la primera plantilla atenderá a los medios de comunicación en la rueda de prensa intersemanal. Ya la plantilla encadenará sesiones hasta el domingo, la última antes del partido del lunes.

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