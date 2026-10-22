Luna: "Serra Ferrer le dijo a Gregorio Manzano 'este tío estaba jugando bien, no me lo saques por un tuit, cabrón'"

Retirado a medias a los 35 años, pues seguirá echando una mano al Pedrera en Primera Andaluza, el lateral zurdo admite que tuvo "una suerte increíble" para debutar con el primer equipo nervionense, ya que se lesionaron a la vez Adriano, Fernando Navarro y Dragutinovic, mientras que animar a los blanquirrojos le pasó factura en Mallorca

Fue noticia hace casi dos meses al anunciar su retirada del fútbol profesional a los 35 años. Su último equipo fue el Antequera CF, al que llegó hace dos veranos del FC Dinamo 1948 rumano, aunque Antonio Luna no ha querido desengancharse del todo del deporte que ha marcado su vida. Como contaba en exclusiva para ESTADIO Deportivo, el lateral zurdo seguirá echando una mano al CD Pedrera, el equipo de su pueblo (nacido en la localidad balear de Son Servera, se ha criado en la de la Sierra Sur sevillana), en Primera Andaluza cada vez que pueda. Esta semana, mientras tanto, repasaba su carrera en el podcast 'Offsiders', donde dejó algunas 'perlas' propias de su gran sentido del humor.

Por ejemplo, el ex internacional español sub 19 y sub 20 rememora su curioso estreno con el primer equipo del Sevilla FC allá por 2010. "Yo tuve una suerte increíble para debutar, porque ese mismo año que yo empiezo jodido con Diego Rodríguez, acabo la temporada con el filial y debuto. Se lesionan tres tíos para que juegue yo, Adriano Correia, Fernando Navarro e Ivica Dragutinovic, que eran todos buenísimos y podían jugar de lateral izquierdo. Yo estaba en mi casa ya, de vacaciones, porque habíamos acabado la Liga con el Sevilla Atlético... Y viene mi madre (no sé, no darían conmigo) con el teléfono por que me han llamado y me han dicho que tenía que entrenarme con los mayores".

Y continuaba: "Bueno, me entreno esa semana (no sé, me entrenaría tres o cuatro días, imagino, no sé si ni siquiera la semana entera) y debuto el mismo sábado contra la UD Almería, precisamente cuando Rodri Ríos metió el gol de media chilena que nos clasificaba para Champions. Nos clasificamos de la manera que nos clasificamos, minuto 90 y pico. Él estaba en el banquillo, pero se fue al segundo entrenador, Luis García Tevenet, diciendo 'míster, méteme que hago gol'. Y metió gol en el minuto, no sé qué era, minuto 90 largo, en un centro de Jesús Navas, que se queda el balón medio así, como de película, medio botando, y Rodri la pilla y la metió por la escuadra".

Ser sevillista le costó caro en las islas

Antonio Luna, que fantaseó con regresar a casa en 2017 al terminar contrato y rendir a buen nivel con la SD Eibar, se marcharía finalmente al RCD Mallorca, donde pasó por un mal momento que desgranó también en la charla: "Es que las cosas que me pasan a mí son... Durante la temporada, estoy en mi casa viendo el Sevilla FC, que jugaba con no sé quién, no me acuerdo, y pongo un tuit animando al Sevilla, que era mi equipo; aunque yo no pertenecía al Sevilla, sí soy aficionado, fan del Sevilla, aficionado al Sevilla. 'Vamos Sevilla, no sé qué, que hay que ganar'. No sé... Bueno, tú que sabes a qué se lio con eso; los aficionados del Mallorca 'eres un vendido, que eres un no sé qué'".

Aquello, además, le pasó factura en lo deportivo: "Yo le contesté a uno en plan medio tal, diciendo 'escucha, que yo estoy aquí en Mallorca, pero que puedo ser del Sevilla también y matarme por ti, ¿sabes lo que te digo?' De hecho, es lo que he hecho toda mi carrera, ser de un equipo y matarme por los otros. Y, cuando jugaba contra el Sevilla, me mataba más todavía en contra del Sevilla. Pero Gregorio Manzano nos reunió a la mañana siguiente al equipo en la sala de prensa y dijo la situación que había pasado conmigo y decidió que me retiraba del equipo, al menos de jugar, ¿no?, de jugar".

Paradójicamente, le 'rescató' de este injusto ostracismo un ex bético ilustre como Lorenzo Serra Ferrer: "Me entrenaba con el equipo, pero el entrenador me sacó y me tuvo 4-5 partidos fuera. Los últimos 5-6-7 partidos sí los jugué. Se puso la cosa fea y se ve que Serra, que era el presidente, le dijo a Manzano 'illo este tío lo tenías, estaba jugando bien, no me lo saques por un tuit, cabrón'".