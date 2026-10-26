Sevilla - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 10 de la Liga EA Sports

El Sevilla vuelve al Sánchez-Pizjuán después de dos salidas tras el parón con la intención de retomar la senda del triunfo ante un Osasuna revitalizado con el regreso de Jagoba Arrasate

El Sevilla afronta esta noche un partido importante en el cierre de la jornada 10 del campeonato liguero que se llevará a cabo en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el duelo contra Osasuna.

Se trata del primer encuentro nervionense en casa más de un mes después del parón tras las salidas al Ciutat de Valencia y al Santiago Bernabéu, con un empate que debió ser una victoria contra el Levante y una derrota polémica contra el Real Madrid.

El Sevilla busca la victoria tras tres partidos sin ganar

Por ello, los blanquirrojos afrontan este envite con la necesidad de recuperar la senda de la victoria tras tres partidos sin imponerse para confirmar su buen arranque y seguir alejado de la zona comprometida.

De hecho, ganar a Osasuna supondría abrir brecha con los rojillos, ahora a tres puntos de distancia, todo lo contrario si los navarros se llevan el máximo botín. Para ello, García Plaza se ve obligado a prescindir de Miguel Sierra y Marcao.

Osasuna llega tras ganar con su nuevo entrenador, Arrasate

Enfrente tendrá a un cuadro rojillo aparentemente revitalizado con la vuelta al banquillo de Jagoba Arrasate tras la destitución de Luis Miguel Ramis por la contundente derrota contra el Betis. El nuevo entrenador se estrenó con victoria por 2-0 ante el Racing en su regreso a El Sadar y ahora pondrá a prueba su buena racha contra los nervionenses. Osasuna ocupa la undécima plaza con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Sevilla-Osasuna: ¿A qué hora comienza del partido?

El partido que enfrenta hoy a nervionenses con rojillos se jugará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este lunes 26 de octubre de 2026, a partir de las 21:00 horas. Este partido cierra la jornada 10 del campeonato liguero, siendo el único que se juega pasado el fin de semana.

Sevilla-Osasuna: ¿Dónde se puede ver por televisión este encuentro?

Este duelo, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, podrá verse por plataforma de pago, más concretamente Movistar LaLiga, en los diales 54 y 440, y en el 107 para los clientes de Orange. Como siempre, resulta posible visualizar este duelo en diferentes dispositivos (Smart TV, móviles y tabletas) a través de las respectivas aplicaciones.

Sevilla No Iniciado - Osasuna

Sevilla-Osasuna: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de por televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la posibilidad a través de www.estadiodeportivo.com de seguir el choque sin perderse nada con un detallado minuto a minuto con todo lo que suceda en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una vez terminado el envite, la cobertura del mismo continuará con la crónica, las notas de los futbolistas del Sevilla y las declaraciones de los principales protagonistas.