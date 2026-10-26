"El Real Madrid sin Vinicius corre más y mejor"

El brasileño no participó en el Clásico ante el FC Barcelona por sanción y su equipo, lejos de echarlo de menos, firmó un gran partido que encumbró a su relevo en la izquierda, Yan Diomande, elogiado también desde el entorno azulgrana

El Real Madrid dio un golpe sobre la mesa en el primer Clásico de la temporada. Aunque el FC Barcelona llegaba intratable, después de haber firmado un pleno de victorias en las nueve primeras jornadas de LaLiga, el conjunto blanco fue capaz de infligirle su primera derrota merced a un doblete de Mbappé (1-2) y al acertado planteamiento de su técnico, José Mourinho, que apostó por Bernardo Silva en el centro del campo y colocó en las bandas a Arda Güler y Yan Diomande.

Fue un partidazo en el que sobresalieron actores como Lunin, relevo bajo palos de Courtois, baja de última hora; Cucurella, que mantuvo a raya a Lamine Yamal; o el propio Diomande, que demuestra ir a más en cada actuación, originando con su centro raso el primer gol del choque, que vino precedido de un fallido despeje de Gerard Martín.

Partiendo desde la izquierda, el joven extremo marfileño consiguió que ningún madridista echara de menos a Vinicius, que cumplió el segundo de sus cuatro partidos de sanción tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Entre medias, sí fue titular entre semana en el duelo de Champions ante el RB Leipzig, en el que tampoco brilló y acabó siendo sustituido, siendo muy comentada su imagen con rostro serio sentado en el banquillo.

Gerard López, ex del Barça, lo tiene claro: "El Real Madrid está mejor tras la baja de Vinicius"

Al respecto, el ex barcelonista Gerard López se mostró contundente sobre la ausencia del brasileño y la repercusión que ello ha tenido en el conjunto blanco, pues lejos de notarse, en su opinión, ha servido para ver una versión mejorada del equipo dirigido por Mourinho.

"El Real Madrid está mejor tras la baja de Vinicius. Esto es así. El equipo está mucho más compensado. Sin Vinicius este equipo corre más y corre mejor", destacó en Movistar el que fuese también futbolista de Valencia, Alavés, Mónaco, Recreativo y Girona.

Diomande, "el mejor del partido"

En su lugar, el ex centrocampista alabó a Diomande,"que para mí es el mejor jugador del partido por parte del Real Madrid", según destacó. Lo mismo que piensan muchos madridistas, que enloquecieron en redes con su jugada entre tres rivales azulgranas, con caño incluido a Lamine Yamal. Además, también protagonista invoultario de la jugada de la que se quejó Mourinho, que pidió expulsión por una entrada de Cancelo sobre el africano.

La provocación de Vinicius y el respaldo de Mourinho

Mientras tanto, Vinicius aprovechó, nada más acabar el partido, para lanzar un mensaje al FC Barcelona, publicando una fotografía en la que se señalaba el parche de las 15 Champions del Real Madrid para comentar una imagen de Mbappé en el Clásico. Ahora está por ver si cuando regrese es capaz de recuperar su estatus en el equipo blanco, aunque Mourinho ya lo arropó tras su última y decepcionante aparición europea.

"Vini ha hecho un buen partido, tácticamente para su entrenador un buen partido. Vini ha cerrado muy bien atrás. Pudo hacer un grandísimo gol, pero el portero hizo una gran parada. ¿Triste? Solo él puede explicar si lo siente o no, pero su entrenador está contento", afirmó sobre la imagen cabizbaja del brasileño en el banquillo.