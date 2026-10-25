La lista de convocados de García Plaza para recibir a Osasuna, con una novedad más de las esperadas

Con Kochorashvili, Guridi y Stassin ya recuperados, el preparador madrileño únicamente debe lamentar las ausencias por lesión de Marcao y Miguel Sierra, pues incluso Isaac Romero, una vez cumplida su sanción en el Bernabéu, se encuentra disponible para multiplicar las alternativas arriba

El entrenador del Sevilla FC ya dejaba entrever en sala de prensa que su convocatoria ante el CA Osasuna, que cierra este lunes a partir de las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán la décima jornada de LaLiga, tendría 25 futbolistas, por lo que deberá realizar, incluso, un descarte (dos, pues el de Fábio Cardoso está claro), la mejor de las noticias para un Luis García Plaza que solamente deberá lamentar las bajas por lesión de Marcao Teixeira y Miguel Sierra, pues decide no reservar para próximos compromisos al otrora tocado Jon Guridi para que asiente la recuperación del ritmo tras su rotura fibrilar en el aductor.

Han llegado igualmente a tiempo tanto Giorgi Kochorashvili como Lucas Stassin, el ariete belga después de perderse un par de sesiones durante la semana para no arriesgar con recaídas de su contingencia muscular. En el caso del pivote georgiano, el propio preparador blanquirrojo ya advirtió de que, de haber jugado 24-48 horas contra el Real Madrid, seguramente habría podido llegar, por lo que se antoja una de las novedades en la 'sala de máquinas' para alinearse junto a Lucien Agoumé y que pueda adelantar su posición Youssouf Fofana, si bien García Plaza dio su sitio al emergente Manu Bueno, el goleador en el Santiago Bernabéu.

Arriba, con el delantero cedido con opción de compra por el Saint-Étienne ya habilitado y el regreso tras sanción de Isaac Romero, los tres puntas natos ofrecen el catálogo completo de soluciones, que genera más dudas en el caso del extremo diestro, donde arrancó Rubén Vargas contra los merengues y terminó Chidera Ejuke, por lo que el técnico capitalino, sin apercibidos de castigo, deberá seguir probando cuál es el mejor sustituto posible durante los dos meses y medio largos que quedan hasta que regrese Miguel Sierra, con una lesión inoportuna y grave en el hombro derecho (luxación de la articulación acromioclavicular).

Citación de 25 para recibir este lunes a los navarros

Los 25 convocados por parte de García Plaza, que tendrá que hacer dos descartes, para recibir al CA Osasuna a partir de las nueve de la noche del lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán es la conformada por: los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Rafa Romero; los defensas Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Kike Salas, Andrés Castrín, Fábio Cardoso, Arouna Sangante, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Manu Bueno, Nico Guillén, Giorgi Kochorashvili, Youssouf Fofana, Jon Guridi, Félix Correia, Alfon González, 'Peque' Fernández, Rubén Vargas y Chidera Ejuke; así como los delanteros Isaac Romero, Robbie Ure y Lucas Stassin.