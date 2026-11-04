Manu Fajardo desafía al Betis antes de medirse al Dortmund en Champions: "Es la prueba para saber dónde podemos estar"

El director deportivo del Real Betis atendió a los medios de comunicació en la previa del partido europeo del Real Betis en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund. Trató temas como ve al equipo en la previa del partido y de como

En la previa de la histórica cita en Dortmund del Real Betis, Manu Fajardo ha atendido a los medios de comunicación desplazados hasta el Signal Iduna Park desde Sevilla. El director deportivo ya hablo de manera excepcional la mañana de ayer en el aeropuerto de San Pablo antes de partir hacia Alemania. Todo ello para trasladar el apoyo y las fuerzas de la entidad a los familiares, amigos de Jesús de Miguel y el CD Tenerife.

El director deportivo del Real Betis atendió a los medios desplazados dentro del gigante estadio alemán y trató varios temas importantes como la ilusión de la cita, la preparación y capacidad de la plantilla y la importancia de recordar de donde viene entre otros asuntos de relevancia deportiva que rodean a la actualidad deportiva del equipo verdiblanco.

Manu Fajardo y su manera de afrontar el duelo

"La verdad es que la dinámica es muy positiva en lo que a Champions se refiere. Tres victorias sobre tres, mañana tenemos un partido muy importante ante un gran equipo con muchísima experiencia en Europa. Toca dar el 200%, está muy serio, con balón, ser efectivo, tratar de ser efectivo sin balón", comentó Fajardo sobre como debe afrontar la plantilla el partido ante el Dortmund.

El Dortmund, la primera gran piedra de la Champions para el Betis

En frente estará un gran rival, el más complicado hasta la fecha para el equipo de Pellegrini. El director deportivo ha destacado la calidad del rival y lo que necesita hacer el Real Betis para frenar a un equipo lleno de calidad. "Al final, obviamente el Borussia tiene jugadores de muchísima jerarquía, con muchísima experiencia al máximo nivel. Muy bien equilibrado entre lo físico y lo técnico. Pero creo que el Betis también tiene jugadores importantes", apostilló el director deportivo del Real Betis.

La solución a esa calidad del rival es bastante clara para Manu Fajardo, que tan solo ve una forma de afrontar el encuentro: sin miedo. "Sobre todo tener personalidad y no tener miedo a lo que tenemos enfrente. Está claro que los tres rivales a los que se ha enfrentado el Betis son de nivel. Pero la prueba de este miércoles es la prueba para saber exactamente el sitio en el que puede estar el Betis", sentenció el representante verdiblanco.

Saber de donde vienes para afrontar lo que te espera

"Hay que recordar de dónde venimos porque creo que eso es importante y es clave para afrontar todo lo que está por llegar", respondió el dirigente bético al ser preguntado por todo aquello que ha tenido que pasar el equipo verdiblanco para llegar hasta aquí. Hasta la cuarta jornada de su regreso a la Champions League con un pleno de puntos, y pasando de jugar en campos como el del Llagostera a disputarse cosas importantes en uno de los estadios más míticos del panorama europeo. Él, como bético está rebosante de alegría: "Creo que es motivo de satisfacción, motivo de orgullo".

Manu Fajardo comentó también la importancia de tener jugadores, no solo de calidad en esta competición, sino de tener una plantilla unida y con experiencia: "El grupo está muy fuerte, hay un grupo con muchísima personalidad, con muchísima hambre, jugadores con mucha experiencia que están tirando del carro".