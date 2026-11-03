Antony tiene la receta para su 'resurrección', con Dani Ceballos como mejor escudero

El brasileño, que sigue sin marcar a estas alturas y sólo ha brindado una asistencia en trece partidos, apunta a titular ante el Dortmund, contra el que suma un pleno de triunfos de su etapa en el Ajax, como el utrerano, con cuatro de cuatro como madridista

Sigue buscando su reencuentro con las sensaciones Antony Matheus dos Santos, del que Manuel Pellegrini dijo en su última rueda de prensa que no tenía "ninguna duda de que volverá a ser el de siempre", aunque fue suplente, en parte por su reciente proceso vírico, ante el Málaga CF, pensando también en la cita intersemanal en Dortmund de la Champions League. El caso es que, después de trece apariciones oficiales, el paulista aún no ha conseguido marcar, pese a ser de los que más remata no sólo en LaLiga, sino en los cinco torneos principales del Viejo Continente.

Su parco bagaje ofensivo se reduce a una asistencia (al 'Cucho' Hernández ante el Oporto, cuando dio también contra el palo), por lo que el '7' necesita quitarse la ansiedad y la precipitación, ahora que ha dejado atrás una pubalgia que no frenó su aportación en la 25/26 (14+10 en 46), para subirse al carro de un Real Betis "sobresaliente" para Ángel Haro, con diez triunfos, dos empates y dos derrotas en sus 14 partidos hasta la fecha. Lo intentará en el Signal Iduna Park, un escenario del que ya salió con una sonrisa. Y es que, en sus dos cruces de la UCL 21/22 con el Ajax, sumó sendas victorias (4-0, con gol suyo, y 1-3, con dos asistencias propias).

Su mejor escudero puede ser otro que tiene pinta de estar en el once este miércoles, Dani Ceballos. No jugó la final de la Champions 23/24, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 0-2, aunque sí otras cuatro veces, todas con celebración blanca: 1-3 y 3-2 en la fase de grupos de la UCL 17/18, 5-2 (disputó un minuto y el alargue) en la fase liga de la misma competición en la campaña 24/25, más 3-2 en los cuartos del último Mundial de Clubes de la FIFA, un choque disputado en el MetLife Stadium estadounidense.

Bartra jugó allí, pero no contra ellos; Fran García, Marc Roca, Bellerín e Isco, los otros con bagaje

También cuenta por victorias sus tres enfrentamientos oficiales contra el Borussia Dortmund el ex merengue Fran García, aunque se quedó sin minutos en la final de la Champions League 23/24 y en casa en la fase de grupos de la 24/25. Jugó completo el de cuartos del Mundial de Clubes 2025, que no se jugó ni en Madrid ni en Dortmund, sino en Nueva Jersey. Como Marc Roca, cuyo Bayern de Múnich ganó las cinco veces sin él a los aurinegros, cuatro en la Bundesliga (con el catalán en el banquillo) y uno en la Supercopa alemana (con el pivote ahora bético de baja por su rotura del cruzado).

Por su parte, Héctor Bellerín empató sus dos cruces con los renanos en la Youth League, perdiéndose por esa razón los choques del primer equipo de Arsenal, que perdió en el Emirates Stadium y ganó en el Westfalen Stadion. Ya con él, derrota en Dortmund y victoria (aunque sin minutos) en Londres. Finalmente, el otro futbolista de la plantilla bética que tiene experiencia con el BVB es Isco Alarcón, que empató en Málaga y perdió allí (en el histórico mangazo de la vuelta de cuartos de la UCL 12/13, con Manuel Pellegrini en el banquillo); tablas y K.O. con el Sevilla FC; y dos empates (en el banquillo), una derrota y un triunfo con el Madrid.