El duelo de la UEFA Youth League ha sido una magnífica antesala del encuentro de este miércoles en la UEFA Champions League, con incesante espectaculo y muchas ocasiones en ambas porterías... aunque las más claras fueron para los de Carlos Geraldo

El encuentro de la noche de este miércoles en el Signal Iduna Park entre los primeros equipos del Borussia de Dortmund y el Real Betis, en la jornada 4 de la UEFA Champions League, se presume de todo apasionante y el anticipo que han brindado en la sobremesa los juveniles de ambas escuadras en la misma fecha de la UEFA Youth League no ha desmerecido para nada. Ha sido un encuentro frenético, con una primera parte con permanentes intercambios de golpes y cuatro tantos, dos para cada bando, y una segunda mitad que también estuvo muy disputada aunque el marcador de la ciudad deportiva del club germano no se moviese. Merecieron algo más los verdiblancos, que con este resultado se colocan con cinco puntos; por siete del BvB.

Los de Carlos Geraldo llegaban a Brackel con la importante baja de Juanma Reyes, tras su grave lesión de rodilla, y con cuatro puntos de nueve en su casillero. Arrancaron con un empate a domicilio ante el LOSC Lille (0-0) y una goleada en casa ante el FC Porto (5-0) antes de caer con estrépito ante el Feyenoord de Rotterdam (1-4) y de reaccionar este miércoles con este valioso empate en Alemania. Todo lo contrario que el Borussia de Dortmund, que perdió en la primera jornada ante el Villarreal CF (2-3) y luego ha revertido su mal inicio con victorias frente al Bodø/Glimt (5-0) y al Sabah (2-0) o esta igualada contra el Real Betis (2-2).

Contundente intercambio de golpes en el Dortmund Brackel

El marcador lo abrió el local Justin Hoy en el tempranero minuto 6', pero el polivalente Rubén de Sá empató con gran inmediatez (en el 12'), demostrando lo metido en el partido que estaba el Betis. Volvió a tomar la iniciativa el Borussia de Dortmund en el 23', gracias a un tanto de Bjarki Hrasfn Garoasson y los heliopolitanos volvieron a reaccionar con contundencia; pero De Sá vio cómo el meta Aaron Held le detuvo un lanzamiento de penalti en el 27'.

El recital de ida y vuelta, no obstante, se culminó en el 35', con la celebradísima diana de Fran Batán para establecer un 2-2 que a la postre resultaría definitivo. Todo esto en la primera mitad. En la segunda parte, locales y visitantes siguieron intercambiando golpes en una contienda muy abierta y disputada; pero de nuevo fue el Betis quien volvió a disponer de la ocasión más clara. Desafortudamente para sus intereses, el recién entrado Kingsley estrelló un disparo en el larguero en el 72', casi en la primera pelota que tocaba. Desde luego, los espectadores presentes en la ciudad deportiva del Borussia de Dortmund no se aburrieron.

Ficha técnica del Borussia Dortmund - Betis en la Youth League

2- Borussia Dortmund: Held; Levin Vogt (Niclas König 88'), Reggiani, Romeo Ritter; Duarte, Fahrenhorst (Niclas Goldberg 63'), Justin Hoy, Zarqelain, Kaua Prates (Miguel Adje 57'); Ahmad Najdi (Tom Faust 57') y Garoarsson (Hamzath 88').

2- Real Betis: Yan Zhuravskiy; Mario Navarro, Curro Macías, De Roa, Kenta Bandera; Migue Romero, Casti Pena (Iván Tretyakov 80'), Rica Fúnez; Rafa Oya (Trebu 80'), Fran Batán (Kingsley 68') y Rica Fúnez (Nikita Doronis 90+3').

Árbitro: Wojciech Myc (polaco). Amonestó a los locales Ritter y Hoy, así como al visitante Kenta.

Goles: 1-0 (6') Hoy; 1-1 (12') Rubén de Sá; 2-1 (23') Garoasson; 2-2 (35') Fran Batán.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 4 de la Fase Liga en la UEFA Youth League disputado en el Dortmund Brackel, la ciudad deportiva del BvB, situada en un barrio con el mismo nombre de la ciudad alemana de Dortmund. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel Alameda y de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Además los jugadores verdiblancos lucieron brazaletes negros en señal de duelo.