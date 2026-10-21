Betis 1-4 Feyenoord: Golpe inesperado en la Youth League por ocho minutos fatídicos

El Betis juvenil sucumbe en casa ante el Feyenoord tras adelantarse en el marcador lastrado por la expulsión de Corralejo y dos goles de los visitantes junto antes del descanso

El festival del Betis juvenil la semana pasada en la Youth League contra el Oporto invitaba a pensar en otra exhibición este miércoles contra el Feyenoord, o al menos, en lograr la segunda victoeia tras el empate contra el Lille.

Sin embargo, esta tarde nada salió como se esperaba en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y los verdiblancos cayeron de forma estrepitosa (1-4) contra los neerlandeses, lastrados por una fatídica recta final de la primera parte, con dos goles visitantes para remontar el de Carlos de Roa y la expulsión de Corralejo. La roja en el 74' al Feyenoord, ya con 1-4, no fue suficiente para engancharse al choque.

El Betis se adelantó con un gol de Carlos de Roa

Lo cierto es que era inimaginable que esto ocurriera tras un arranque del choque en el que los de Carlos Geraldo se hicieron con el control de juego, dispusieron de ocasiones y se adelantaron en el marcador.

De hecho, Casti la tuvo en el minuto cuatro del choque y Nikita mandó alto un testarazo en el 23' como preludio de lo que ocurriría en al borde de la media hora, cuando el Betis recibió el premio con el 1-0, obra de Carlos de Roa.

Remontada visitante y expulsión de Corralejo

Sin embargo, la recta final del primer tiempo fue una auténtica pesadilla para los heliopolitanos, pues el Feyenoord empató el choque en el 37' con gol de Falk y los locales se quedaron con uno menos por la expulsión de Corralejo.

Un revés que fue a mayores antes del pitido final, pues, con uno más, los neerlandeses buscaron hacer sangre y en el epílogo del primer acto Falk anotó el segundo para marcharse con ventaja al descanso.

Le quedaba una ardua tarea por delante a los heliopolitanos, por debajo en el marcador y con uno menos, y la verdad es que en ningún momento pudieron regresar al partido.

El Feyenoord no tarda en sentenciar el encuentro

Y es que el Feyenoord no tardó en dejar encarrilado el choque con el tercer tanto, anotado por Baks en el 51'. No hubo reacción real y a la hora de partido llegó la sentencia con la diana de Neijenhuis, ya una losa insuperable para el Betis.

La roja a Nahany den el 74' igualó las fuerzas numéricamente, pero ya era tarde para levantarse a pesar de que el técnico intento revitalizar al equipo con los cambios.

Una piedra en el camino que ni mucho menos desluce la trayectoria de un equipo que todavía dará mucha guerra en la Youth League. Que le pregunten al Oporto.