Betis 5-0 Oporto: Festín verdiblanco en la Youth League como aperitivo de lujo

El Betis juvenil enseña el camino al primer equipo al devorar al Oporto con una goleada iniciada al final de la primera parte y fraguada en cinco minutos mágicos de la segunda; ya suma cuatro puntos de seis posibles

El Betis juvenil brindó el aperitivo perfecto de cara al plato fuerte de esta noche en La Cartuja con un sugerente bocado de talento al Oporto en la segunda jornada de la Youth League, máxima competición continental de la categoría.

Así, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol se vivió una auténtica fiesta con una goleada por 5-0 iniciada en el epílogo de la primera parte, fraguada en cinco minutos mágicos de la segunda parte con tres goles consecutivos y culminada con el quinto a falta de veinte minutos.

Con este triunfo, los verdiblancos ya suman cuatro puntos tras haber empatado en el estreno contra el Lille a domicilio y se coloca en la parte alta de la tabla sin haber encajado un solo gol hasta ahora, como la enésima prueba del magnífico estado de salud de la cantera heliopolitana. Casti y Juanma Reyes lideraron el mordisco bético con un doble y Rafa Oya completó la cuenta.

El Betis abrió la cuenta en la prolongación del primer tiempo

Lo cierto es que el Oporto, una de las canteras más potentes de Portugal, no fue rival para el Betis casi en ningún momento, pero sobrevivió hasta la recta final de la primera parte a pesar del dominio y las ocasiones locales.

Y es que el Betis dominó desde primera hora y en minuto dos ya avisó Juanma Reyes con la primera llegada del partido y, más adelante, pasados los 20 minutos, Carlos de Roa gozó de una doble ocasión para abrir el marcador. El Betis no quitó el pie del acelerador y en el 39' Rafa Oya puso a prueba al portero para después estrellar Juanma Reyes un remate en el larguero. Esta oportunidad fue el preludio del tanto de Raya Oya en la prolongación de la primera mitad, un tanto psicológico que dio comienzo al festín bético.

Tres goles en cinco minutos de los verdiblancos

El Oporto no reaccionó tras el gol pese a poder digerirlo en el descanso, y fue devorado por un Betis que en el 54' anotó el segundo, obra de Casti, y que en el 58' ya ganaba por 4-0 gracias a las dianas en un instante de Juanma Reyes.

Se quedó con hambre el Betis juvenil, que puso el broche de oro para conseguir la 'manita' en el 75' después de que el Oporto se quedara con uno menos por la expulsión de Ferreira. Casti eleva a 13 goles los marcados ya por los béticos en la Youth League entre la edición pasada y la actual, y completó el atracón que enseña el camino al primer equipo.

Ficha técnica:

Real Betis: Yan; De Sá (Mario Navarro 76), Carbonero, Curro, De Roa (Collantes, 70); Migue Romero (Kenta, 70), Rica (Trebu, 64), Corralejo; Castilla, Rafa Oya y Juanma Reyes (Nikita, 70).

Oporto: Nikolov; Ferreira, Gomes, Teixeira, Martim Cunha (Domingues, 61); Granaas (Joao Abreu, 46), Bernardo Lima, Tiago Silva (Jamanca, 61), Mateus Mide (Cardoso Varela, 61), Eduardo Ferreira, Duarte Cunha.

Goles: 1-0 (45'+3): Rafa Oya: 2-0 (54'): Castilla: 3-0 (58') Juanma Reyes; 4-0 (59'): Juanma Reyes; 5-0 (75') Castilla.Árbitro: Matteo Marcenaro (Italia). Expulsó a Ferreira (68') y amonestó a De Roa, Cardoso Varela y Jamanca.Incidencias: Partido disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, correspondiente a la segunda jornada de la Youth League..