Las perlas del Betis convierten a España en campeona del mundo: golazos de Tiago Polo y Bruno Fernández en la gran final del Mundial sub 15 de la FIFA

El menudo 'jugón' extremeño imitó a Abde para abrir el marcador ante la República Checa en la final del Mundial sub 15 de Azerbaiyán, el posterior tanto del potente centrocampista onubense puso tierra de por medio y la 'Rojita' remató la faena dejando su portería a cero

La ciudad de Bakú (Azerbaiyán) ha acogido durante los últimos 10 días un torneo que ha congregado a 189 selecciones llegadas desde todos los rincones del planeta, pero todas ellas han ido pasando por el tamiz de las diferentes eliminatorias en un proceso de selección que ha concluido con un único país superviviente: España es campeón del Mundo. Sí, otra vez. Ahora en categoría sub 15, tras imponerse a la República Checa en la gran final (0-3) y con una estelar participación de tres canteranos del Real Betis.

Entre ellos, merece una mención especial Tiago Polo, un recipiente muy menudito en el que, sin embargo, cabe una cantidad inagotable de talento futbolístico y que fue decisivo para conquistar el título. No obstante, sus dos compañeros en el Cadete A del Betis han tenido igualmente una participación formidable: el portero Danel Castro y el centrocampista Bruno Fernández. "¡Enhorabuena, chicos! ¡Estamos muy orgullosos de vosotros!", ha expresado el propio club verdiblanco a través de las redes sociales.

En general, la selección española sub 16 que ha estado digida por David Gordo ha terminado este Mundial sub 15 con unos números del todo brillantes: nueve victorias y un empate -que acabó con triunfo ante Gales en la tanda de penaltis de los dieciseisavos-, con 42 goles a favor (4,2 de media por encuentro) y sólo 9 en contra (0,9).

Tiago Polo: un admirador de Isco al que le dio por imitar a Abde en el 0-1

Tiago Polo hizo la misma de Ez Abde ante el FC Porto, en el choque de la UEFA Champions League. ¿Recuerdan la parábola diábolica que el extremo marroquí soltó con su bota derecha desde el vértice izquierdo del área para enviar el balón a la escuadra más lejana superando la estirada del portero rival? Pues el jovencísimo centrocampista extremeño firmó este viernes un golazo exactamente igual.

Además, esta obra de arte del prometedor centrocampista del Betis sirvió para adelantar a España en la final de la Copa del Mundo y Festival sub 15 de la FIFA. El '7' de la 'Rojita' ya había abierto el marcador de semifinales, en el momentáneo 1-0 ante Grecia (el tanteo final fue de 6-2) y repitió contra la República Checa para colocar la guinda a una competición en la que sumado seis goles y seis asistencias en 10 partidos.

Bruno Fernández, la perla que el Real Madrid intenta llevarse del Real Betis

No se queda corto Bruno Fernández, también centrocampista del Betis que ha acabado el Mundial sub 15 con numerosas contribuciones ofensivas. De hecho, cerró la goleada ante Colombia (5-0) en el choque de cuartos y volvió a ver portería en la gran final ante la República Checa. Señalado por los expertos como uno de los talentos emergentes más importantes de la cantera del Real Betis, el onubense está en el radar de grandes clubes de España y del extranjero.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el Real Madrid está muy pendiente de las evoluciones de este mediocentro e interior natural de Bollullos Par del Condado que lleva en la cantera verdiblanca en nueve de sus 15 años (entró con sólo seis). En el club llevan tiempo trabajando para darle todo lo que necesita para seguir subiendo peldaños en los escalafones inferiores heliopolitanos a pesar de los siempre seductores 'cantos de sirena' merengues que tantas perlas se han llevado de Los Bermejales en los últimos tiempos.