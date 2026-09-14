Dani Fragoso modela a Rubén de Sá, un clon de Aitor Ruibal en el Betis Deportivo

El polivalente futbolista onubense, que lleva en la cantera verdiblanca desde benjamines, renovó el pasado verano hasta 2029 y ya ha alcanzado la internacionalidad sub 19; delantero centro de origen, dobló lateral en Gran Canaria jugó de extremo en Lille y fue lateral izquierdo ante el Antoniano

Nacido en Huelva, llegó a la cantera del Real Betis en edad benjamín y ha iniciado su undécima temporada en los escalafones inferiores verdiblancos, con una 'mili' durante la 24/25 en el División de Honor Juvenil del asimilado Calavera CF a las órdenes de Carlos Geraldo, el mismo que ha vuelto a recurrir a él este curso en el juvenil A heliopolitano para la Youth League. A sus 18 años, sin embargo, Rubén de Sá es a todos los efectos miembro de pleno derecho del Betis Deportivo, más allá de que porte el dorsal '27' a su espalda. Una especie de clon de Aitor Ruibal criado en Los Bermejales que, como el catalán, juega de todo y casi siempre bien.

En Los Bermejales y La Cartuja no le pierden de vista, en gran parte por esta polivalencia. Delantero de toda la vida, como el de Sallent, si a él lo modeló como carrilero diestro Javier Aguirre en el CD Leganés y lo explotó (hasta de lateral zurdo) Manuel Pellegrini, el onubense ha desarrollado su versatilidad gracias a Dani Fragoso, primero en el último eslabón de los escalafones inferiores y, ahora, en el primer filial. Igual que uno de los capitanes del equipo matriz, ha ido mutando en extremo por ambos perfiles, pero no tiene ningún problema, incluso durante un mismo partido, en cambiar de ubicación.

En Gran Canaria salió en la segunda mitad para doblar lateral por la derecha junto a Óscar Masqué cuando el Betis Deportivo ya ganaba 0-1 a Las Palmas Atlético pero jugaba con uno menos por la roja directa a Carlos de Roa (terminaría de carrilero diestro cuando los verdiblancos se quedaron con nueve en la recta final por la doble amarilla a Curro Macías). Entre semana, en Lille, partió como extremo derecho y tuvo una de las ocasiones más claras del juvenil A (0-0) en el reestreno de la UEY, pero cinco días después le tocó ser lateral zurdo por detrás de Fran Batán en el derbi de Segunda RFEF contra el Atlético Antoniano.

Paco Gallardo lo tiene ya en cuenta y en Los Bermejales lo han blindado

El Real Betis renovó el pasado verano a Rubén de Sá, autor de 10 goles el curso pasado con el DHJ, incluyendo un doblete ante el Barça en la final de la Copa del Rey (1-4). El ubicuo futbolista onubense ha sellado su continuidad hasta 2029 y, de paso, llamado la atención por aquel gran partido y otros muchos a los técnicos de la RFEF, que ya lo habían llamado para unos entrenamientos de la selección española sub 18 y lo hicieron en marzo con la sub 19 (primero, David Tenorio y, a continuación, Paco Gallardo) durante la fase de clasificación para el Europeo de la categoría que tan brillantemente conquista la 'Rojita', con Manu González y José Antonio Morante como estrellas.