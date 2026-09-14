Betis y Villarreal se unen para apoyar a Ceuta con una iniciativa significativa en el partido que cierra la jornada de LaLiga: "Todos somos Caballas"

El club castellonense ha anunciado que los dos equipos saltarán este lunes al césped de La Cerámica con una camiseta en señal de apoyo al pueblo ceutí ante su grave situación con un lema directo y transparente

Villarreal y Betis han acordado poner en marcha una nueva iniciativa para dar visibilizar a la grave situación de Ceuta por la crisis migratoria y apoyar al pueblo ceutí en estos momentos tan complicados.

En este sentido, el club castellonense ha anunciado a través de sus medios oficiales que Ceuta estará presente en la cita de esta noche que enfrenta a amarillos con verdiblancos en el Estadio de La Cerámica, pues los dos equipos saltarán al campo con una camiseta en señal de apoyo a la ciudad autónoma con un lema directo y transparente: "Ceuta no está sola. Todos somos Caballas".

Mensaje directo de apoyo a Ceuta

"El Villarreal CF y el Real Betis Balompié saltarán esta noche al terreno de juego con camisetas de apoyo a Ceuta, con el lema ‘Todos somos Caballas’, como muestra de solidaridad con la ciudad autónoma y con todos los ciudadanos que están viviendo una situación especialmente compleja en las últimas semanas por la crisis migratoria", señala el comunicado, que habla en nombre de las dos instituciones.

"A través de este gesto, ambas entidades quieren trasladar un mensaje de apoyo, unidad y respeto a la población ceutí para que pueda recuperar lo antes posible su actividad cotidiana, social y económica. Ceuta no está sola. Todos Somos Caballas", apunta el anuncio de una nueva medida en la que el Betis es protagonista para que no se olvide lo que está ocurriendo en la localidad norteafricana.

Tercer gesto bético con la población ceutí

No en vano, el Betis ya ha mostrado su respaldo a Ceuta con varias iniciativas que han sido muy aplaudidas por la población caballa y su presidente Juan Jesús Vivas, fiel reflejo de la implicación de la entidad heliopolitana.

De este modo, en los prolegómenos del partido contra el Real Madrid, se desplegaron sobre el césped dos enormes banderas de Ceuta y España para apoyar la localidad norteafricana.

Esta medida tuvo continuidad con el anuncio oficial del amistoso que el Betis disputará con el Ceuta en el parón internacional, más concretamente el jueves 1 de octubre en La Cartuja a las 20:00 horas.

Aplausos y críticas por el amistoso contra el Ceuta

Una decisión muy aplaudida por un amplio sector de la afición, que considera un gesto necesario rendir homenaje a Ceuta y tenderle la mano para los focos sigan centrados en lo que está sucediendo. No obstante, también ha habido voces críticas que se han posicionado en contra al considerar que supone mezclar fútbol con política a pesar de que supondrá también una ayuda económica para el pueblo ceutí tal y como puntualizó el club.

"Los beneficios obtenidos por la venta de las entradas del partido irán destinados a Cáritas de Ceuta, a petición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las localidades tienen un precio de 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión) para socios, que podrán adquirir hasta cuatro localidades adicionales al mismo precio en su misma compra. Para el resto del público, el precio es de 10 euros, más los mencionados gastos de gestión", explicó el Betis.