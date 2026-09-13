Betis Deportivo 0-0 Antoniano: Reparto de puntos en un derbi provincial vistoso e impredecible

Los de Dani Fragoso llevaron la iniciativa, pero pecaron de precipitación en los últimos metros ante un cuadro lebrijano que se defendió con orden e, incluso, gozó de las oportunidades más claras al contragolpe en los epílogos de cada periodo, por lo que bien pudo dar la sorpresa

Debutaba en casa el Betis Deportivo tras el accidentado (dos rojas) pero exitoso debut ante el filial de la UD Las Palmas y lo hacía en un derbi provincial ante el Atlético Antoniano que terminó en empate sin goles, aunque pudo decantarse para cualquier lado. Dominaron los verdiblancos, precipitados en la finalización y, con el paso de los minutos, demasiado ansiosos por no perder puntos, al tiempo que los foráneos, bien pertrechados delante de Matías Árbol, tuvieron dos de las ocasiones más claras al contragolpe, con la madera y Álvaro de Pablo salvando la sorpresa en Los Bermejales al final de cada periodo.

A punto estuvo el jovencísimo Fran Batán de inaugurar el marcador en una acción personal justo tras el pitido inicial, al tiempo que, a renglón seguido, José Antonio Morante habilitaba en profundidad a un Óscar Masqué que servía desde la línea de fondo para que Rodrigo Marina acariciara también el primero. En el 19, Enzo Fierro la mandaba cerca del poste tras una penetración del cigarrero, reclamando en el ecuador el grancanario penalti por un empujón de Divino Sánchez que no pareció para tanto. A partir de entonces, se crecieron los lebrijanos, que avisaron en un par de ocasiones por medio de Rodri Sánchez y otra de Nando Raposo, aunque Álvaro de Pablo salió bien a sus pies.

La recta final del primer tiempo, más allá de la superioridad verdiblanca en la posesión, fue de sensaciones más parejas, en gran parte por las imprecisiones en las decisiones finales de los pupilos de Dani Fragoso. Tanto fue así que en el alargue de esta fase inaugural se pasó pudo llegar perfectamente el 0-1 de Pablo Gálvez, cuyo mano a mano abortaron a medias entre el palo y el meta madrileño. Antes de marcharse a vestuarios, Rodri Márquez bailó en el semicírculo y solamente el oportuno corte de Emmanuel N'Goran evitó que el ex ariete del Andratx se plantara otra vez delante de Álvaro de Pablo.

Antonio González, relevo de salida en la reanudación de Fran Batán, anduvo cerca en la primera acción de este periodo de servir el 1-0 a Rodrigo Marina, que no atinó por poco de cabeza a bocajarro y tropezó luego con Matías Árbol, al tiempo que el intento enseguida desde la frontal de José Antonio Morante fue bloqueado a la postre por un zaguero visitante. La iniciativa seguía siendo verdiblanca, con una nueva oportunidad del ariete cacereño y un tanto anulado a Enzo Fierro por fuera de juego, aunque Marckus Muñoz rozó la madera tras un contragolpe bien dirigido por Nando Raposo. El intercambio de golpes era trepidante y el devenir del choque, por ende, imprevisible.

Tiraron de banquillo ambos entrenadores en busca de control y profundidad, Dani Fragoso en busca de romper la lata y Antonio Calle, por necesidad al lesionarse Jesús García. Lo intentaba a la desesperada el anfitrión, con más corazón que cabeza sobre la bocina y arriesgando con los cambios, pero el tanto no llegaba. Un paradón de Matías Árbol frustró a seis del final a Rodrigo Marina, aunque se había decretado posición ilegal. Incluso, Ricky Castro tuvo la sorpresa a quemarropa en su bota derecha, aunque su lanzamiento centrado lo detuvo Álvaro de Pablo. Ya en el alargue, señalaron mano al cacereño en el control previo a su escaramuza final, que certificaba las tablas.

Ficha técnica del Betis Deportivo - Antoniano de Segunda RFEF

Betis Deportivo: Álvaro de Pablo; Masqué, Marcos Solís (Kwame Sosu 81'), Emmanuel N'Goran, Rubén de Sá; Marcos Mora (Rica Fúnez 62'), Enzo Fierro (Migue Romero 62'), Corralejo, Morante (Rafa Oya 62'), Fran Batán (Antonio González 46') y Rodrigo Marina.

Atlético Antoniano: Matías Árbol; Álvaro Caro, Pedro Melli, Carrascal (Ricky Castro 46'), Carlos Hernández; Jesús García (Luis Navarro 65'), Divino; Nando Raposo (Pablo Arana 65'), Rodri Márquez (Almeida 70'), Álex Rico (Marckus 46'); y Gálvez.

Árbitro: Sánchez Carreras (cordobés), lesionado antes del descanso y sustituido en la reanudación por uno de sus asistentes, Medina Blanco. Amarillas a los locales Rubén de Sá y Corralejo, así como a los visitantes Carrascal, Marckus, Carlos Hernández, Divino, Almeida y Ricky Castro.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el campo A de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla con tres cuartos entrada en las gradas y buena representación de aficionados lebrijanos. Se retrasó el inicio de la segunda mitad al haberse lesionado un miembro del trío arbitral, por lo que se preguntó al descanso por megafonía si había un colegiado presente en las gradas para ayudar. Lo hizo Rodríguez González, de División de Honor Andaluza, que asistió al ahora principal Medina Blanco y a Franco González desde una de las bandas.