El regreso más esperado y una baja de 'última hora' en la lista del Betis para visitar al Villarreal

Abde vuelve a la lista tras perderse los dos últimos partidos y Diego Llorente se cae finalmente después de que Pellegrini asegurara poco antes que entraba en una convocatoria de 24 con un descarte canterano

Tras la rueda de prensa de Pellegrini, en la que apuntó las novedades, el club verdiblanco ha comunicado a través de sus medios oficiales la lista de convocados para la cita de este lunes contra el Villarreal, correspondiente a la jornada 5 del campeonato liguero.

Una lista que presenta novedades muy reseñables con respecto al estreno en la Champions contra el Lille y muy importantes para Manuel Pellegrini de cara a contar con más recursos en ataque.

Abde vuelve tras faltar contra Real Madrid y Lille, pero Diego Llorente, no

De esa manera, tras no estar presente contra Real Madrid ni Lille, Abde vuelve a estar disponible una vez dejado atrás tanto el proceso vírico como las persistentes molestias en la rodilla que le permitían estar al cien por cien. Por tanto, podría disputar su segundo partido como bético en este curso tras estrenarse con unos minutos contra el Levante. Cabe recordar que regresó de vacaciones tocado por la lesión sufrida en la concentración con Marruecos previa al Mundial.

A priori, Pellegrini señaló en rueda de prensa que la otra novedad en la lista de 24 sería la presencia de Diego Llorente, a expensas de un examen esta tarde para ver si estaba apto tras perderse la cita con el lille debido a la fractura en el tabique nasal que sufrió en la cita contra el Real Madrid. Sin embargo, finalmente se queda fuera de la lista definitiva y en su lugar entra Iker Losada.

Ruibal sigue en el dique seco y Morante se queda fuera

Una vez presentes también Lo Celso y Diego Conde, presentes ya contra el Lille, la única baja obligatoria es la de Aitor Ruibal, que continúa con su recuperación con la intención de regresar lo antes posible.

Además, resulta reseñable que el regreso de Abde provoca un descarte más en la lista y el elegido ha sido Morante, que regresa con el juvenil, por lo que no hay un relevo natural en la convocatoria para Antony después de haber vendido a Pablo García más allá de la posibilidad de un Losada que no es considerado por Pelegrini.

El que sí entra de nuevo es Dani Ceballos, en esta ocasión con más opciones de debutar que contra el Lille, partido en el que se quedó en el banquillo. Lo Celso también podría disfrutar de algún minuto.

Esta es la lista completa para el partido de este lunes contra el Villarreal: Álvaro Valles, Bellerín, Natan, Bartra, Facundo Bernal, Antony, Fornals, Cucho Hernández, Ez Abde, Fran García, Ángel Ortiz, Iker Losada, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Parrott, Lo Celso, Marc Roca, Isco, Junior, Dani Ceballos y Manu González.