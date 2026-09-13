Fábio Silva da la razón al Betis por negociar su fichaje con su explosión en el Borussia Dortmund

Aunque finalmente llegó Troy Parrott, el Betis negoció en Alemania la llegada del luso, que ha respaldo la ofensiva verdiblanca con su resurrección en el Signal Iduna Park a base de goles

Fábio Silva se erigió el pasado verano en serio candidato para convertirse en el delantero para el proyecto Champions del Betis tanto en cuanto se encontraba entre los preferidos de Manu Fajardo para competir con Cucho Hernández.

No en vano, a mitad de agosto, con varios frentes abiertos, una representación verdiblanca liderada por el CEO, Ramón Alarcón, y el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara se desplazaron a Alemania para negociar 'in situ' con los gestores del Borussia Dortmund por el delantero luso.

El Betis ofreció cesión con opción a compra

Los heliopolitanos preguntaron por las condiciones y pusieron sobre la mesa una solicitud de cesión con opción a compra, pero se toparon con una respuesta contundente con el traspaso como una única vía para recuperar a inversión.

Por ende, el Betis avanzó en otra dirección para acabar cerrando a otra de las primeras opciones, Troy Parrott, que ya suma dos goles en lo que va de temporada, y finalmente, Fábio Silva, que no veía con malos ojos disfrutar de una segunda oportunidad, se quedó en el Signal Iduna Park.

Una decisión con la que han salido ganado tanto el futbolista como el club teutón por el magnífico rendimiento del atacante en los albores de la temporada, dando la razón, por ende, a la dirección deportiva heliopolitana al considerarle como prioridad si se ponía a tiro.

Cuatro goles en el arranque de la temporada con el Borussia

No en vano, este sábado partió como titular en la Bundesliga ante el Paderborn y contribuyó en la victoria con su cuarto tanto de la temporada como resultado que ha marcado en todos los choques que ha jugado a excepción de la cita de la Champions contra el Villarreal, en la que, no obstante, fue importante al servir la asistencia en el 2-1 de Guirassy en los 15 minutos en los que estuvo sobre el terreno de juego. Por ende, en todos los choques ha participado en algún gol.

Así, se estrenó en la Supercopa de Alemania contra el Bayern, con el único gol del Borussia en la derrota por 1-2 pese a salir desde el banquillo. Continuó en la copa con el HEBC Hamburgo en el 0-5, para después consolidarse en la Bundesliga ante el Hoffenheim al marcar el tanto del empate en un partido que acabaría con remontada aurinegra.

Kovac lo ha utilizado de mediapunta en la Bundesliga con gran resultado

Con minutos en el estreno en la elite europea, recibió como premio la titularidad este sábado y respondió con el 1-0 en el arranque. Por ende, Fábio Silva ya suma cuatro goles y una asistencia en 225 minutos y cinco partidos, lo que le convierte en pieza importante para Niko Kovac y refuerza su condición de goleador y también algo más.

Y es que cabe destacar que el míster lo ha utilizado en la Bundesliga como mediapunta, por detrás de Guirassy, posición en la que se está encontrando cómodo y demostrando que el Betis acertaba de lleno en intentar su fichaje tanto en el mercado invernal como en el veraniego.