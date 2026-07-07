Talento precoz que pide paso a Pellegrini: el Betis anuncia los blindajes de Rubén de Sá y Migue Romero

El polivalente delantero onubense estrena contrato para iniciar su décima temporada como verdiblanco y el centrocampista sevillano ha militado en el Betis en 12 de sus 18 años. Después de ganarlo todo en categorías inferiores dejan claro que sueñan con convencer a Pellegrini

El Real Betis ha esperado a ver si se concretaba alguna de las posibles carambolas que le daban no pocas opciones de mantenerse en Primera Federación a pesar de su descenso en la pasada 2025/2026. Una vez confirmado que el filial estará en Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, la entidad verdiblanca se está moviendo con celeridad para configurar la plantilla que volverá a estar dirigida por Dani Fragoso.

En este sentido, acaban de ser blindados dos prometedores internacionales españoles en categoría sub 18, que además de jugar en el segundo equipo han conquistado la Copa del Rey Juvenil, que el curso anterior ganaron también la Copa de Campeones y que llevan todas sus vidas vestidos de verdiblancos.

El Betis ata al héroe de la final de la Copa del Rey Juvenil: Rubén de Sá, 2029

El club de las Trece Barras ha anunciado este lunes la renovación del polivalente atacante Rubén de Sá, que lleva 10 de sus 18 años militando en el Betis. El joven futbolista onubense firma hasta el 30 de junio 2029. "Comenzó su formación en la cantera verdiblanca en Benjamín y suma 10 temporadas en nuestras categorías inferiores", explica.

"Este curso, el delantero acumuló nueve participaciones con el Betis Deportivo y 27 con el Juvenil División de Honor, donde alcanzó los 10 goles. Además, es internacional por España sub 18 y fue una figura importante en la consecución de la Copa del Rey Juvenil, pues anotó cuatro tantos trascendentales durante el torneo, dos de ellos en la final", destaca el comunicado oficial.

"Son ya 10 años aquí en el club. Siempre intento poner en el campo todo el sacrificio que han hecho por mí y que hay que valorar. Siempre lo lleva en el corazón, y la verdad es que siempre lo intento transmitir en el campo", ha explicado a Betis TV un Rubén de Sá muy agradecido por la confianza.

"El club me ha dado todo, lo menos que puedo hacer es darlo todo en el campo, dejarme la piel y, sobre todo sentir el escudo". "Mi sueño es debutar con el primer equipo, sería algo que recordaría toda mi vida y si pudiera marcar mi primer gol en Primera división con el Betis... la verdad es que eso sería algo espectacular", ha concluido el futbolista de Huelva.

El blindaje de Rubén de Sé se une al de su amigo Migue Romero, que también firma por tres años

Esta semana ha empezado con una renovación en el Betis Deportivo y la semana anterior acabó con otra. Migue Romero también ha ampliado su vinculación hasta 2029. El de Santiponce (también de 2008) juega en el Betis desde el Prebenjamín y ha pasado por todos los equipos de los escalafones inferiores.

"La pasada campaña, el mediocentro debutó con el Betis Deportivo y acumuló 34 partidos con el Juvenil División de Honor, con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey Juvenil", destaca el club sobre un jugador que, además, "es internacional por España sub 18 y también fue parte importante de la plantilla que consiguió la Copa de Campeones 24/25".

"El club tiene gran confianza en mí y es de valorar, así que ahora toca demostrar. Es mi decimosegundo año en la cantera, ha sido una trayectoria larga y bonita en la que he disfrutado mucho. También ha habido momentos duros y complicados, pero la gran mayoría han sido bonitos", ha reaccionado el talentoso centrocampista.

"Tengo muchas ganas de empezar, nos espera un año ilusionante con competiciones como la UEFA Youth League -tercer año seguido en la 'Champions Juvenil'- y, con el filial, a pesar del descenso, veo al equipo mentalizado con el objetivo principal de ascender a Primera Federación", ha explicado Migue Romero, quien señala su sueño: "Debutar algún día con la camiseta del primer equipo".