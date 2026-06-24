El Betis Deportivo y el Sevilla Atlético ya conocen sus rivales en Segunda RFEF: un grupo con historia y morbo

Los dos filiales ya conocen sus rivales en el Grupo IV de Segunda RFEF, con la presencia del también hispalense Atlético Central y compuesto por clubes de Andalucía, Extremadura e Islas Canarias

Tras sufrir dos dolorosos descensos en el pasado curso, Betis Deportivo y Sevilla Atlético ya conocen sus rivales de cara a conseguir el objetivo del ascenso de manera inmediata.

Entre ellos está el también club hispalense Atlético Central tras conseguir un histórico ascenso al imponerse en el 'play off' al Caudal Deportivo asturiano, y cuarto equipo de la provincia sevillana merced a la permanencia del Club Atlético Antoniano de Lebrija.

De esa forma, la Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial este miércoles la composición de los grupos de Segunda RFEF y los dos filiales están encuadrados en el Grupo IV, integrado por equipos de Andalucía, Extremadura e Islas Canarias.

Sevilla y Betis se medirán a clubes históricos de Andalucía

Sin equipos murcianos, habituales rivales de nervionenses y heliopolitanos, Sevilla y Betis tendrán como competencia a clubes andaluces históricos como el Xerez Deportivo o el Decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, ambos en busca también de la vuelta a la competición profesional tras no lograrlo en la campaña anterior.

La nómina clubes de Andalucía la completan el Marbella Fútbol Club, el Linares Deportivo, el Club Deportivo Estepona, el Atlético Sanluqueño, el Ciudad de Lucena y el Club Polideportivo Mijas Las Lagunas.

Los integrantes andaluces competirán contra dos rivales de Extremadura y cuatro canarios para conformar un grupo de 18 equipos que pelearan durante 34 jornadas. Por parte extremeña están el Club Deportivo Don Benito y el Club Deportivo Badajoz, mientras que las islas aportan a los filiales del Club Deportivo Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas, y a la Unión Deportiva Tamaraceite y el Club Deportivo Atlético Paso.

Por ende, el Grupo IV de Segunda RFEF cuenta con un total de cuatro filiales, caso de Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Las Palmas Atlético y Tenerife B.

El sorteo, el próximo martes

El sorteo del calendario se celebrará el próximo martes, día 30 de junio, al igual que los de Primera, Segunda y Primera RFEF, con el gran aliciente de conocer cuándo se disputarán los dos 'derbis chicos' y también los duelos locales contra el Atlético Central.

Sin duda, la composición del Grupo IV vaticina una temporada apasionante con duelos interesantes y la obligación de numerosos clubes de conseguir el ascenso a Primera RFEF, entre ellos el Sevilla y el Betis. Y es que los eternos rivales necesitan que haya la menor distancia posible de categoría con el primer equipo para hacer de puente y contribuir a la formación y salto de los canteranos.