Aitor Ruibal y Álvaro Valles lamentan lo ocurrido en Dortmund, pero presumen de Betis: "Volvemos sin puntos, pero demostrando que competimos contra todos"

El extremo y el portero, ambos protagonistas, lamentan no haber puntuado pese a realizar un buen partido, pero señalan sensaciones positivas y la capacidad para competir contra clubes como el Borussia en su campo

Aitor Ruibal se erigió en uno de los grandes protagonistas del partido al revolucionar al Betis con su entrada y conseguir el empate a uno con una gran definición como extremo derecho, lo que, sin embargo, no sirvió para puntuar.

En este sentido, lamentó el momento en el que llegó el primer gol y lo rápido que el Borussia respondió a su tanto. "El primer gol nos lo han metido al comienzo de segunda parte y eso duele", señaló el catalán, que cree que las sustituciones de Pellegrini le dieron vida al equipo, aunque no resultó suficiente.

Ruibal cree que merecieron algún premio

"Los cambios han dado frescura, hemos empatado y apenas cinco minutos después nos han marcado. Una lástima porque hemos hecho un buen partido para habernos llevado algo de aquí. Esto es lo que tiene el fútbol", indicó Ruibal, en que considera lógico que el Borussia mandara durante buena parte del partido.

"Es uno de los mejores equipos de Alemania. Le compite al Bayern, ellos también juegan, aprietan, hay momentos en los que hay que sufrir. Eso sabemos hacerlo, pero al final te meten. Álvaro ha hecho grandes paradas. Ha sido un gran partido en el que ellos te someten en muchos momentos. Son el Borussia", apuntó el polivalente futbolista verdiblanco, que cree que están evidenciando que son capaces de plantarle cara a cualquiera.

"Más que decirlo, hay que demostrarlo. Lo estamos demostrando. No sacamos ningún punto, pero llevábamos nueve de nueve. A pensar en el siguiente y ya está", explicó Ruibal, que cree que a este nivel no habrá problemas para conseguir el pase: "Hay que seguir dando el 200 x 100. Si lo das, recoges lo que siembras".

Valles: "Hemos plantado cara y hemos estado cerca de rascar punto"

En una línea similar se expresó Álvaro Valles, que cree que le plantaron cara a un grande de Europa en su casa. "Nos vamos con una gran sensación de competirle a un gran equipo. Le hemos plantado cara y hemos estado cerca de rascar puntos, con el convencimiento de que el trabajo está y el equipo ha hecho todo lo posible. Este es el camino", apuntó el rinconero, que reconoce que vuelven con sabor amargo.

"Son un gran equipo, jugaban en su campo y presionaban muy bien la salida de balón y no obligaba a jugar más directo. Lo hemos hecho bastante bien. En la segunda parte hemos encontrado más espacio y hemos apretado, pero no hemos tenido la fortuna de empatar. Nos vamos con un sabor amargo", indicó.