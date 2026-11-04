Puntos uno a uno del Betis en el partido de la Champions contra el Borussia Dortmund: Aitor Ruibal se disfraza de Abde y de Parrott

Lastrado por su agujero en la izquierda y sostenido sobre Abde, la entrada del catalán, también la de Isco, revitalizó el ataque con profundidad y un gol que no resultó suficiente para un Betis con recursos como Morante y muy competitivo

Las rotaciones introducidas por Pellegrini incluyeron modificaciones en la puesta de escena, con más músculo que creatividad, pero en la que destacó el de siempre, un Abde que se convirtió en la principal amenaza del Betis mientras le duraron las fuerzas para que después tomara el relevo Aitor Ruibal.

Y es que catalán fue el gran acierto de Pellegrini, pues le dio entrada como extremo diestro, revolucionó el equipo junto a la clarividencia de Isco y anotó el gol del empate. También sumaron Fran García, que entró en el campo para subsanar el error con Valentín Gómez, y Morante, capaz de percutir con muy pocos minutos.

Deossa, un portento físico bien empleado

Igualmente se reivindicó Deossa, omnipresente e imprevisible por sus arrancadas, y también cumplió Ángel Ortiz, mientras que Ceballos sigue dejando detalles a la espera de ofrecer una versión más continua y consistente

Las notas béticas frente al Borussia Dortmund

Álvaro Valles: 6

Nuevamente firmó intervenciones de mérito, sobre todo la que le hizo a Svensson en la primera parte, y en el propio 1-0 antes había despejado un remate a bocajarro. También fue enorme la firmada justo antes del 2-1, en el que quizás pudo hacer algo más.

Ángel Ortiz: 6

Muy disciplinado en su cometido, se multiplicó cuando el trabajo se le acumuló por las subidas de Svensson y las arrancadas de Fabio Silva. Supo rectificar cuando le superaron y se atrevió arriba con algunos desdoblamientos a Antony. Pudo marcar en la segunda parte.

Llorente: 6

Aunque en la ocasión más clara de Guirassy perdió la marca, firmó cortes providenciales como último hombre y tapó espacios con inteligencia y solvencia. Ayudó a Ángel Ortiz

Natan: 6,5

Pura contundencia tanto en su zona, donde prácticamente resultó insuperable, como en las coberturas para solucionar el desaguisado de Valentín Gómez en la izquierda. Ganó muchos choques y no le pesó demasiado su amarilla en la segunda parte.

Valentín Gómez: 2

Completamente perdido como lateral zurdo, su banda fue una autopista para el Borussia, que le cogió la espalda de manera continua, sobre todo con cambios de orientación. Estuvo nervioso y no se encontró cómodo en ningún momento.

Facundo Bernal: 4

Poca presencia en las dos facetas, sobre todo con el balón, pues en la contención firmó algún que otro robo aunque tampoco nada destacable en un partido gris en el que, eso sí, se vació.

Ceballos: 6

Intentó ser la referencia en la conducción bética, se mostró y trató de jugar rápido. Es verdad que no intervino todo lo que le habría gustado, pero lo hizo con sentido. Dejó un magnífico pase al espacio a Abde que le define a la perfección.

Deossa: 6

El mejor del Betis en el centro del campo, porque, aunque partía por detrás de Parrott, apareció por todos los frentes con un despliegue físico brutal con el que rompió líneas y resultó casi indetectable. Robó el balón en el 1-1.

Antony: 4

El gol anulado por fuera de juego de Parrott y un intento de remate en boca de gol fue de lo poco que aportó el brasileño, que arrancó con ganas de desbordar, pero que apenas hizo daño. Sin continuidad,

Abde: 8

El marroquí se erigió en la principal amenaza del Betis por sus continuas incursiones y una colección de recursos, impulsado por un físico privilegiado, que lo convirtieron en casi imposible de parar. Le faltó acompañamiento en el remate y le faltaron fuerzas en la segunda parte, pero apretó hasta el final, asistiendo en el 1-1.

Parrott: 3

Otro partido en el que no aportó casi nada y no logró ser la referencia dinámica que perfectamente interpreta Cucho. Asistió en el gol de Antony, anulado al partir él en fuera de juego.

Manuel Pellegrini: 5

Fiel a sus rotaciones, introdujo hasta siete cambios para apostar más por el músculo que por la creatividad y su planteamiento hizo aguas en la banda izquierda con Valentín y en la generación de peligro. Reaccionó con dos cambios que reactivaron al equipo, Isco y Aitor Ruibal, y quizás tardó demasiado en dar entrada a Fran García por el argentino.

Isco: 6

Estuvo muy vigilado, pero su ingreso coincidió con los mejores momento del Betis y el empate. Le buscaron constantemente y generó circulación.

Aitor Ruibal: 9

Su entrada en el campo como extremo diestro reactivó por completo el ataque del Betis, hasta el punto que sirvió un pase de gol que no aprovechó Ángel Ortiz y después anotó el tanto del empate con gran definición. Terminó de delantero.

Fran García: 6

Mejoró con creces a Valentín, sobre todo por su proyección ofensiva, pues activó esa banda y generó superioridades.

Marc Roca: 5

Mucha presencia en la medular para ofrecer consistencia y empezar jugadas.

Morante: 6

Muy dinámico desde su entrada, creó peligro por la derecha. Necesita más minutos.