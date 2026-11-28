El piloto español ha decidido retirarse después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por octava vez en su carrera deportiva. La marca italiana se queda con un sitio libre en su equipo oficial de cara a la próxima temporada al cual aspiran, sobre todo, Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega, aunque hay otros candidatos pero con menos opciones

Marc Márquez ha decidido retirarse, cuando ha sido campeón del mundo de MotoGP por octava vez en su carrera deportiva, debido a que siente que ha hecho ya todo lo que tenía que hacer y también para preservar su salud, ya que a sus 33 años el piloto español ha sufrido muchas caídas que le han mermado tal y como él mismo ha explicado en las últimas horas. La retirada de Marc Márquez deja un vacío en el equipo oficial de Ducati de cara a la próxima temporada. Hay dos grandes candidatos para suplir al catalán, Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega.

Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega, los dos grandes candidatos a suplir a Marc Márquez en el equipo oficial de Ducati

Marc Márquez fue muy claro al explicar su retirada. Lo hace porque tiene diez mundiales, ocho de Moto GP, uno de Moto2 y uno de 125 cc, y también por preservar su físico. "Soy un luchador, pero hay otra cuestión que es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es el miedo a la velocidad ni a las motos. Es que tengo una lesión que está ahí, que normalmente no me afecta, pero después del GP de Indonesia volví a tener visión doble".

Marc Márquez tenía contrato con Ducati de cara a la próxima temporada. Su decisión provoca que la marca italiana tenga que buscarle un compañero a Pedro Acosta. Ducati maneja dos grandes candidatos. El primero es Fermín Aldeguer, piloto español, el cual tiene contrato con la escudería transalpina y que en principio iba a correr la siguiente campaña con VR46 Racing Team, el equipo propiedad de Valentino Rossi. La otra opción es Nicolò Bulega que también a priori va a correr en ese equipo pero que es un hombre de confianza de Ducati. No en vano, el transalpino es el piloto que ha estado desarrollando la moto de 850 centímetros cúbicos que se va a usar la temporada que viene.

Fermín Aldeguer, piloto de Ducati, en un gran premio de esta temporada. / IMAGO

Ducati tiene que tomar una decisión y una vez elija a su segundo piloto oficial provocará un efecto dominó ya que VR46 Racing Team, si pierde a alguno de los dos, Fermín Aldeguer o Nicolò Bulega, tendrá que fichar a otro corredor para completar su plantilla.

En este caso, el equipo propiedad de Valentino Rossi tiene varias opciones sobre la mesa. La que más gusta a Valentino Rossi y su entorno es la de apostar por un piloto italiano, siendo Celestino Vietti el que cuenta con más opciones tal y como ha confirmado Jorge Martínez Aspar quien en principio iba a tener a Celestino Vietti en su equipo de Moto2. Sin embargo, también está la posibilidad de que Ducati apueste por otro piloto, siendo Manu González otro aspirante a tener asiento en MotoGP. Manu González se encuentra peleando por segundo año consecutivo el mundial de Moto2, pero a pesar de ello no ha terminado de convencer, de momento, a ninguna marca de la categoría reina.