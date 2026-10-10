Positividad con el Sevilla: "Los sevillistas estamos ilusionados"

El parón de selecciones pone a prueba la dinámica del conjunto nervionense, y ESTADIO Deportivo ha salido a la calle para conocer de primera mano la opinión de los aficionados sobre cómo afrontará el equipo la vuelta a la competición

El Sevilla FC afronta el regreso a la competición con la intención de mantener la dinámica positiva que venía mostrando el equipo previo a un parón de selecciones, más largo de lo habitual. Después de algunas semanas sin competición liguera, el conjunto nervionense centra sus esfuerzos en preparar el próximo encuentro, en el que tiene como objetivo prolongar las buenas sensaciones que el conjunto ha dejado en sus últimos partidos.

Tras varios días sin disputar encuentros oficiales, el Sevilla tendrá que demostrar si es capaz de mantener el nivel mostrado antes del parón. El próximo compromiso liguero será una nueva prueba para el conjunto nervionense, que buscará dar continuidad a su dinámica y evitar que este descanso suponga un paso hacia atrás en las aspiraciones en liga.

Un regreso con interrogantes

El parón internacional también ha servido para cambiar temporalmente la dinámica de trabajo de los clubes, que deben preparar la vuelta mientras algunos de sus futbolistas atienden los compromisos con sus respectivas selecciones.

En Nervión, la atención se centra ahora en cómo responderá el Sevilla cuando vuelva a competir. La continuidad de las buenas sensaciones, ver si es capaz de seguir puntuando de a tres, son aspectos a tener muy en cuenta en este regreso. El Sevilla buscará continuar con la regularidad mostrada hasta ahora y evitar que este parón suponga un freno en la progresión del equipo

El próximo lunes frente al Levante en el Ciutat de Valencia supondrá una nueva oportunidad para comprobar el estado del equipo y ver si mantiene la línea que llevaba antes del descanso. El encuentro supondrá una prueba de fuego para seguir mejorando los números de los hispalenses lejos del Ramón Sánchez Pizjúan.

Hasta la fecha, no ha perdido a domicilio, sumando un total de dos triunfos frente al Athletic Club en San Mamés y en Riazor frente al Deportivo de A Coruña, y un empate ante el Espanyol.

El sevillismo da su opinión

Más allá del trabajo del equipo, la afición también tiene mucho que decir sobre el momento que atraviesa el conjunto nervionense. Por ello, ESTADIO Deportivo ha salido a las calles para preguntar directamente a los sevillistas cómo ven al equipo de cara a la vuelta de la competición y qué esperan de las próximas jornadas.

Al salir a la calle para conocer el sentir del sevillismo de cara al desempeño del conjunto de cara a las próximas jornadas mantienen la esperanza en que el equipo mantenga el buen nivel cosechado hasta ahora, que también ponen en valor el trabajo de Luis García Plaza “Los sevillistas estamos ilusionados de este cambio con respecto a lo que venimos pasando de varias temporadas atrás”, afirma un aficionado, que espera que el equipo continúe “en esa dinámica buena que nos está llevando arriba de momento”.

Sin embargo, también hay alguna visión más pesimista en relación al Sevilla que contrasta con la de mayoría de aficionados: “Empezó bien, pero yo creo que va a ir a la mierda poco a poco”