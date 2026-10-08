Mourinho no se quita al Sevilla de la cabeza: "Me hicieron pagar algo que no era mi responsabilidad"

El entrenador del Real Madrid sigue anclado en la final de la UEFA Europa League que perdió en 2023. La casualidad ha querido que el próximo martes se reencuentre con la AS Roma en Champions y sólo cuatro días vuelva a verse con el Sevilla FC en la jornada 9 de LaLiga

LaLiga EA Sports regresa este viernes con el inicio de la octava jornada, después de tres semanas de parón por los compromisos de las selecciones nacionales, y el Sevilla FC volverá a la competición con dos partidos seguidos fuera de casa. El próximo lunes 12 de octubre visita al Levante UD en el Ciudat de Valencia y el domingo 18 acudirá al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en un partido correspondiente a la jornada 9 que servirá de reencuentro de Jose Mourinho con el club nervionense. Antes, también se verá las caras con la AS Roma.

A seis días de ir al Olímpico romano y a 10 de la cita liguera en Chamartín, el técnico portugués ha vuelto a demostrar que sigue obsesionado con la final de la UEFA Europa League que perdió contra el Sevilla FC el 31 de mayo de 2023 en Budapest (Hungría). Mourinho era el entrenador de la AS Roma y, en una entrevista que acaba de conceder al periódico Corriere dello Sport ha vuelto a evidenciar que aún no ha superado aquel encuentro que acabó con marcador de 1-1 después de los 90 minutos reglamentarios y los 30' extra de la prórroga, antes de que los pupilos de José Luis Mendilibar se impusieran en la tanda de penaltis (4-1).

Mourinho recuerda el AS Roma - Sevilla FC de la final de la Europa League 2023

'Mou' cargó con dureza contra el árbitraje de Anthony Taylor e incluso llegó a esperar al colegiado inglés en el aparcamiento del Puskas Arena de Budapest para recriminarle con vehemencia varias de sus decisiones. Todo aquello derivó en graves incidentes ocasionados por hinchas italianos en el aeropuerto de la capital húngara y la UEFA le sancionó con cuatro partidos de suspensión. En enero de 2024, la AS Roma acabó despidiéndole. "Pero fue por culpa de esa final contra el Sevilla", mantiene.

"Cometí errores, me equivoqué, perdí partidos... pero ellos entendieron que yo luché siempre por ellos. Después, la final de Budapest es el punto máximo de esta conexión. Para mí termina la final, nos vamos de vacaciones y, cuando regreso, regreso ya muerto. Me mató la UEFA, que me hizo pagar por algo que no era mi responsabilidad. Lo que sucedió en el aeropuerto no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad son los insultos al árbitro en el garaje. Y debía pagar por ello, pero lo que sucedió en el aeropuerto no es culpa mía", se ha quejado Mourinho, más de tres años después.

Posible reencuentro con la familia Friedkin en el Roma - Real Madrid de Champions

"Yo pagué también por la relación que tenía con la propiedad de la Roma (la familia Friedkin). Los dueños tenían un enfoque diferente al mío con respecto a lo que sucedió en la final. Regresé ya muerto y unos meses después ya estaba fuera", ha recordado el actual entrenador del Real Madrid, quien insistió sobre el asunto: "No soy alguien a quien le guste mucho lavar los trapos sucios, pero todo tiene una historia. Sin sacar trapos sucios, te digo que fui despedido por la Roma el día de la final. El día de la final de Budapest fue el día en el que fui despedido".

"No, no he vuelto a hablar con los Friedkin. Nunca he discutido públicamente la situación. Si ahora que vamos a Roma, por casualidad me los encuentro en el pasillo después o antes del partido, yo los saludaré sin ningún tipo de problema. No soy una persona con esa mentalidad de que algo nunca ha terminado. Sí que ha terminado".

"Después tienes los recuerdos, tienes la historia que has vivido y eso no lo olvidas, pero no es algo que me machaque", ha concluido Mourinho, zanjando (por ahora) el asunto y dando esa página por pasada. Justo antes de recibir al Sevilla FC el próximo 18 de octubre, el Real Madrid visitará a la AS Roma en la segunda jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League.