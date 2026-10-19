Tadej Pogacar, pentacampeón del Tour de Francia y campeón del Giro de Italia, suelta la bomba sobre la Vuelta a España: "Será mi objetivo para el año que viene"

El ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG anunció en la televisión de su país sus objetivos de cara a la próxima temporada. El pasado curso tuvo que retirarse en la octava etapa cuando vestía el maillot rojo. "Preferiría correr el Giro, tendré que completar la Vuelta en algún momento", afirmó

Tadej Pogacar se quedó con la miel en los labios el pasado verano de poder coronarse por primera vez en su carrera como campeón de la Vuelta a España. El ciclista esloveno dominaba, como suele ser habitual en las carreras en las que participa, con mano de hierro la Vuelta a España y como es lógico, vestía el maillot rojo de líder.

Una desafortunada caída en el transcurso de la etapa 8 de la Vuelta a España impidió que Tadej Pogacar pudiese ganar por primera vez la única de las tres grandes vueltas que le queda por sumar a su palmarés. La sensación en la Vuelta a España era que la mala fortuna había aparecido una vez más para Tadej Pogacar, un ciclista que parece en ciertos momentos, impune ante cualquier inconveniente. Tras este revés, Tadej Pogacar ha anunciado en la televisión de Eslovenia su decisión de cara a la próxima temporada, la de 2027.

Tadej Pogacar confirma su intención de cara a la Vuelta a España, Giro de Italia y Tour de Francia

Después de caerse a 32 kilómetros para el final de la octava etapa, se podría decir que Tadej Pogacar tiene ganas de revancha con la propia Vuelta a España. En su Eslovenia natal, Tadej Pogacar ha apostado por el Campeonato del Mundo que se disputará entre finales de agosto y comienzos de septiembre en la región francesa de la Alta Saboya y además no se ha olvidado del Tour de Francia y la Vuelta a España: "El objetivo para el año que viene sería, obviamente, el Campeonato del Mundo, combinado con el Tour y la Vuelta. Aunque preferiría correr el Giro, tendré que completar la Vuelta en algún momento. Creo que ese será mi objetivo para el año que viene".

El intenso verano de 2027 que le espera a Tadej Pogacar

Con estas declaraciones de Tadej Pogacar, el ciclista esloveno de UAE Team Emirates XRG tendría por delante un verano muy intenso y donde se concentrarían sus principales aspiraciones de 2027. El orden sería: primero el Tour de Francia 2027, que arrancará el 2 de julio en Edimburgo, el Mundial de Cicllismo que tal y como apuntábamos anteriormente, se iniciará el 29 de agosto y una Vuelta a España que comenzaré el 4 de septiembre. Todo o nada en apenas tres meses para Tadej Pogacar, cinco veces campeón del Tour de Francia y una vez del Giro de Italia.

Tadej Pogacar ya piensa en la próxima temporada

Dejó claro Pogacar que su mente ya está puesta en el 2027, para lo que se está preparando: "La mayor parte de nuestro equipo sigue en activo esta temporada, pero yo ya he terminado el descanso entre temporadas. La semana pasada empecé la nueva temporada y ahora toca prepararse poco a poco para el futuro".

Tadej Pogacar, de rojo, en la última vuelta a España

Por último, Pogacar informó sobre el viaje de la próxima semana a Abu Dabi, donde tendrá un acto con aficionados y también podrá reunirse con su equipo para hablar de 2027: "La semana que viene iremos todos juntos a Abu Dabi, donde tenemos compromisos con los patrocinadores, incluyendo una salida en bicicleta con los aficionados. También será una oportunidad para reunirme con la dirección del equipo y hablar del calendario".