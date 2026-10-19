Perico Delgado no piensa en la retirada: "Mi ciclo espero que siga siendo muchos años"

La retirada de Carlos de Andrés dejará un vacío en las retransmisiones ciclistas de TVE, pero Perico Delgado no piensa seguir sus pasos. El exciclista segoviano, que forma una de las parejas más reconocibles de la televisión española junto al periodista, ya mira a una nueva etapa en la que espera seguir narrando el Tour y la Vuelta durante muchos años

La próxima temporada ciclista traerá un cambio importante para las retransmisiones de Televisión Española. Carlos de Andrés pondrá fin a su etapa como narrador después de años acompañando a Perico Delgado, una de las voces más reconocibles del ciclismo en España. Su inseparable compañero tendrá que afrontar una nueva etapa profesional sin él, aunque, por el momento, no contempla seguir sus pasos y confía en continuar ligado a las retransmisiones durante mucho tiempo.

Así lo ha expresado el propio Delgado durante una entrevista en el Criterium de La Nucía, donde repasó la actualidad del ciclismo y valoró el final de temporada, además de hablar sobre su futuro en televisión.

"Bueno, yo me veo, claro, pero claro, también entiendo que él ya se jubila, el año que viene se jubila y ella dice que ha hecho su ciclo y ya está. Yo mi ciclo espero que siga siendo muchos años, tener un buen compañero como Carlos y poder seguir amenizando tanto el Tour, la Vuelta a España, la Vuelta a Cataluña o las carreras que puede hacer", afirmó.

Delgado no esconde que echará de menos a quien ha sido su compañero durante tantos años. La relación entre ambos va mucho más allá del trabajo, algo que hace especialmente complicado imaginar las retransmisiones sin esa pareja tan reconocible para los aficionados al ciclismo.

"Pues yo para mí, como veis, estoy en plena energía, todavía ando a los pedales, así que hablar, darle al pico es mucho más fácil, así que me dará lástima, porque ya somos amigos íntimos, pero bueno, también entiendo, hay que entender su decisión, que me parece muy lógica y muy normal, y me veo por qué no", explicó.

"Empecé con Pedro González, luego llegó Carlos y veré a ver si tengo la opción de tener una tercera generación de comentarista compañero de ciclismo", añadió Delgado.

Perico Delgado celebra el final de temporada del ciclismo

Durante su intervención en La Nucía, Delgado también valoró algunos de los nombres propios de la temporada. El segoviano se mostró satisfecho con el triunfo de Enric Mas en la Vuelta a España, una victoria que, según reconoció, le sorprendió gratamente. A su juicio, el corredor español dio un paso adelante en ambición y asumió el papel de líder que necesitaba para culminar su actuación.

Por último, Delgado puso en valor un final de temporada más abierto ante la ausencia de Tadej Pogacar en algunas citas y su caída en la Vuelta. Una circunstancia que, en su opinión, permitió a otros grandes corredores disputar las victorias y ofreció carreras más emocionantes para los aficionados.