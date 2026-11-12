Conoce a los jugadores del Sevilla en la tienda Movistar

Felix Correia y Chidera Ejuke estarán en la tienda Movictar de Ronda Capuchinos a partir de las 17:30. Todo ello enmarcado dentro del evento organizado y realizado por Movistar y LALIGA

Los aficionados del Sevilla FC tendrán una gran oportunidad para conocer de cerca a dos jugadores de la primera plantilla del club hispalense. Félix Correia y Chidera Ejuke serán los protagonistas de un encuentro con los seguidores sevillistas que tendrá lugar este jueves 12 de noviembre en la capital hispalense. Una cita en la que los asistentes podrán fotografiarse con sus ídolos, conseguir sus autógrafos y optar a grandes premios relacionados con el conjunto nervionense.

Ejuke, en una acción ante el Real Madrid / IMAGO

Movistar y LALIGA continúan acercando el fútbol a los aficionados con una nueva edición de Estadio Movistar LALIGA, una iniciativa que desde hace ya cuatro años convierte las tiendas Movistar en puntos de encuentro entre los seguidores del deporte rey y las grandes estrellas de los clubes de fútbol. Hay que destacar que durante este tiempo, casi 300.000 personas han participado en las diferentes experiencias organizadas por el proyecto.

Félix Correia y Chidera Ejuke, protagonistas en Sevilla

Movistar LALIGA ha elegido la tienda Movistar situada en Ronda de Capuchinos 35 de Sevilla como nueva parada de su gira. Este jueves 12 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, los aficionados podrán disfrutar de una sesión de firma de autógrafos protagonizada por los futbolistas Félix Correia y Chidera Ejuke, dos de los jugadores del Sevilla FC.

Félix Correia, jugador del Sevilla FC / IMAGO / Imago

Además de poder conocer personalmente a ambos futbolistas, fotografiarse con ellos y llevarse un recuerdo firmado, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en diferentes sorteos. Entre los premios se encuentran entradas para el partido entre el Sevilla FC y el Málaga CF, así como una camiseta del conjunto hispalense firmada por toda la plantilla. También se repartirán diferentes obsequios entre los aficionados que acudan a la cita. Una oportunidad para acercar a los seguidores sevillistas a sus futbolistas y disfrutar de una experiencia diferente. Los asistentes también podrán conocer cómo conseguir un mini balón de LALIGA entre varios regalos más.

Una iniciativa que ya ha reunido a casi 300.000 aficionados

Desde su puesta en marcha hace cuatro años, Estadio Movistar LALIGA ha organizado diferentes encuentros y experiencias que han permitido a miles de aficionados conocer a sus ídolos, conseguir autógrafos, participar en sorteos de camisetas y entradas y llevarse regalos relacionados con el fútbol.

Como en anteriores ediciones, las tiendas Movistar seguirán siendo uno de los principales puntos de encuentro de este proyecto, que junta innovación y fútbol a través de experiencias interactivas y propuestas digitales pensadas para todos los públicos.

Las novedades de esta edición

Tras su paso por Málaga, A Coruña, Santander, Valencia, Elche y Sevilla, la iniciativa continuará su recorrido por Almería, Oviedo, San Sebastián, Barcelona y Bilbao, donde también están previstas nuevas citas y actividades vinculadas a las tiendas Movistar. De esta forma, Movistar y LALIGA refuerzan su apuesta por acercar el fútbol a los aficionados y ofrecer experiencias únicas más allá de la competición.