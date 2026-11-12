Ferrero, ex de Alcaraz, habla sobre su nuevo pupilo, Ben Shelton: "Vamos a intentar pulir ese diamante en bruto para competir con Alcaraz, Sinner y Zverev de manera constante"

El entrenador alicantino ya ve a Alcaraz como rival y sabe lo que debe mejorar Ben Shelton para pelear por ser el mejor del mundo

Hace poco más de una semana, Ben Shelton y Juan Carlos Ferrero anunciaron que trabajarán juntos la próxima temporada y, apenas una semana después, el alicantino veía como su nuevo pupilo se enfrentaba con Carlos Alcaraz en la final del Master 1.000 de París.

Aún no ejercía de entrenador, pero por primera vez en toda la carrera del murciano, analizó el partido como contrincante, tratando de encontrar los puntos débiles del que fuera su pupilo durante tantos años.

Esa será una labor nueva para él, porque saber cómo atacar los defectos de Zverev o Sinner ya lo ha hecho muchas veces. Como también lo ha hecho con el propio Shelton, al que Alcaraz se enfrentó en tres ocasiones mientras Ferrero estaba junto a él.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner / Imago

Sobre esta nueva etapa junto al joven tenista norteamericano ha hablado Juan Carlos Ferrero en varias entrevista a lo largo de la última semana aprovechando que acaba de lanzar un libro. Y también lo ha hecho en el podcast 'El Raquetazo', con José Antonio Mielgo y Roberto Carretero, donde ha dejado clara la ilusión con la que llega, pues considera a Shelton como el mayor diamante junto a Alcaraz del circuito.

Ben Shelton, un diamante por pulir

"Vamos a intentar pulir ese diamante en bruto que tiene unas habilidades muy buenas para poder aspirar en no demasiado tiempo a poder competir de tú a tú con los tres que tiene ahora mismo por delante de manera constante (Zverev, Sinner y Alcaraz). A día de hoy puede competir contra ellos, pero a lo largo del año siempre tiene un poquito de altibajos y, en ese aspecto, hay que intentar acercarlo para competir contra los tres y, obviamente, que no se le vayan partidos con gente con la que no debe perder", afirma el de Onteniente.

Juan Carlos Ferrero sabe lo que se trae entre manos. "Si le preguntas a cualquier jugador del circuito, ninguno juega a gusto con él. Creo que todo el mundo sabe que es un jugador muy peligroso con el que es difícil jugar, porque juega muy rápido, con cambios de ritmo y un saque de zurdo muy incómodo", señala sobre su nuevo pupilo, al que ve arriba dentro de poco.

Taylor Fritz y Ben Shelton, en la Laver Cup / Imago

"Yo tengo muy claro que él está convencido de que puede llegar ahí arriba, ya lo ha hecho, ya ha competido y ha ganado a Carlos y Sinner. Lo que sí es verdad es que los otros están constantemente compitiendo por títulos muy importantes y él va y viene. En ese aspecto, se puede hacer un trabajo importante a nivel mental, a nivel de orden de saber utilizar bien las armas que tiene. Y luego tocar alguna cosita a nivel técnico que yo veo que puede mejorar", añade.

Ferrero sabe lo que debe mejorar Shelton

En este sentido, Ferrero lo tiene estudiado y cree que puede trabajar "el equilibrio", la "posición de las piernas a la hora de pegar", además de "otras muchas cosas". Aspectos que con Carlos Alcaraz pudo "trabajar desde los 15 años y luego ha sido muy natural su forma de jugar". "Con este chico, con 24, igual cuesta un poquito más, pero intentaremos poco a poco, a lo largo de todo el año, ir metiéndole hábitos muy buenos dentro y fuera de la pista para que todo salga de una forma natural", afirma el exnúmero uno del mundo.

Tras la reunión con Ben Shelton y con su padre, se ha encontrado a un jugador muy receptivo, deseoso de poder asumir todo lo que Ferrero pueda enseñarle. "Una cosa que está a favor es que Ben tiene unas ganas tremendas. Me ha enviado ya tres o cuatro veces mensajes diciéndome: 'No sabes las ganas que tengo de empezar la temporada para poder trabajar'. En ese aspecto, a mí me ilusiona y me entran ganas de ir para allá para trabajar. Esperemos que los resultados lleguen antes que tarde. Creo que se le va a notar una mejora importante, sobre todo en el trabajo de pies, que es una de las cosas más importantes para que su tenis salga de una forma más natural", augura Ferrero, que parece tener muy claro lo que le falta al actual número 4 de mundo para dar el salto definitivo.