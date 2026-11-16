El joven lateral zurdo está protagonizando una de las noticias más positivas del conjunto perico en este primer tramo de la temporada, en la que se ha hecho con un puesto en el once a sus 21 años

﻿El dorsal 21 tiene un significado especial en el Espanyol. Y esta temporada, el encargado de portarlo es Roger Hinojo, que a sus 21 años está siendo una de las sorpresas agradables de una temporada que ha comenzando torcida, lo que motivo la destitución de Manolo González y la llegada de Eder Sarabia. Pero en el plano personal, el joven lateral zurdo tiene motivos de sobre para sonreír.

Una fructífera cesión en la Cultural Leonesa: "No me lo tomé como un castigo"

Tras debutar en el primer equipo en la 24/25, el de Cabrianes se marchó cedido el pasado curso a la Cultural Leonesa, en Segunda división, y ha regresado más curtido, disputando hasta la fecha 10 encuentros en LaLiga, nueve de ellos como titular. Un paso, el de bajar una categoría para ganar experiencia, que él mismo ha valorado de forma más que positiva en un acto celebrado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque bajo el lema 'De la 21 al primer equipo'.

"Me lo tomé como una oportunidad, más que como un castigo. Me sirvió mucho para estar donde estoy hoy en día. Saber esperar tu oportunidad y perseverar es importante. Me ha ayudado a entender que muchos días serán malos, muchas veces las cosas serán muy difíciles, pero siempre tendré a mi familia detrás. Uno quiere ganar y que todo sea bonito, pero hay días que debes perder y aprender﻿", explicó.

﻿El salto a Primera y el "privilegio" de lucir el dorsal 21

Ese salto le ha llevado a enfrentarse a grandes jugadores﻿, destacando al respecto que ﻿﻿"todos son buenos en Primera”, aunque al ser preguntado por el que más le ha impresionado hasta la fecha se quedó con el francés Kylian Mbappé: “Cuando el día del Madrid caía a mi banda daba miedo”, resaltó.

Por otro lado, el defensor valoró como un "privilegio" y una "responsabilidad bonita" lucir el dorsal 21, que conmemora la memoria del fallecido Jarque, recordado futbolista blanquiazul, poniendo en valor el trabajo que se hace en las categorías inferiores: “El Espanyol tiene una de las mejores canteras del mundo”.

Roger Hinojo, canterano del Espanyol. / Imago

Los elogios de Javi Chica: "Ha crecido muchísimo"

Por su parte, Javi Chica, director de Fútbol 11 en el Espanyol y exfutbolista de la entidad, se mostrado encantó de ser el "padrino" de Roger Hinojo ﻿en el acto y ensalzó al canterano, que lleva desde benjamines en la cantera perica, donde fue entrenado por el barcelonés. "Me ganó desde el primer día, un chico humilde con bastante autonomía para la edad que tenía. Es un jugador con muchísima personalidad ﻿y mucha capacidad de decisión. Un jugador que puede actuar en el lateral izquierdo, incluso en el central, con muy buena capacidad para sacar el balón. Creo que ha crecido muchísimo", comentó.

Por todo ello, Chica auguró un gran futuro a Hinojo, con contrato hasta 2030. "Tiene unas bases muy buenas como para poder asentarse en el primer equipo. Con mucho trabajo ha llegado a conseguir uno de los sueños que tenía ﻿de pequeño, enhorabuena", sentenció.