Monchi convenció a Eder Sarabia aunque tenía "ofertas mejores económicamente que la del Espanyol"

El técnico bilbaíno dejó el banquillo del Elche a la conclusión de la pasada campaña y desde entonces ha tenido propuestas "muy importantes", antes de decidirse a asumir el banquillo perico en sustitución de Manolo González

La llegada de Eder Sarabia al banquillo del Espanyol no estuvo exenta de polémica. El entrenador vasco tuvo que pedir perdón en su presentación después de que algunos le criticasen por unas antiguas declaraciones en las que pidió la intervención de Antiviolencia por cánticos en la grada del RCDE Stadium. Pero a pesar de ello y de su pasado en el FC Barcelona, como ayudante de Quique Setién, Monchi decidió apostar por un entrenador joven (46 años) que también ha visto una oportunidad de dar un salto en su carrera tras haber dirigido en solitario al Andorra y el Elche.

"No solo quería un entrenador que salve al Espanyol, también que le dé una identidad, filosofía e idea de juego", afirmó el director deportivo perico para justificar el fichaje del bilbaíno hasta junio de 2028. Antes había tanteado a otros como Julen Lopetegui, José Luis Mendilibar o Eduardo Berizzo, a los que firmó en su día para el Sevilla FC. Pero finalmente convenció al bilbaíno, pese a no poder ofrecerle tanto dinero como le ponían sobre la mesa otros clubes.

Su amigo, el ex ciclista Luis Ángel Maté, no tiene dudas: "El Espanyol ha acertado"

Así lo ha desvelado su amigo Luis Ángel Maté, ex ciclista profesional, con quien comparte la pasión por las dos ruedas. "Eder está en el Espanyol porque quiere estar. Ha tenido ofertas, durante los últimos meses, muy importantes, mejores económicamente que la del Espanyol, pero es que es un club en el que pueden crecer muchísimo de la mano", afirmó en el diario As .

El marbellí conoce bien al técnico vasco y no tiene dudas de que acabará ganándose a todos en el conjunto blanquiazul. . La verdad es que cuando hablamos para decirme que se iba al Espanyol me hizo una ilusión tremenda. Es un club grande, con mucha historia y Eder va a encajar a la perfección. Habla del Espanyol como si fuese suyo, y es que así es Eder: pasional, cabezón y muy buena gente. Le irá bien porque va a poner más horas que nadie. Y va a hacer jugar al equipo a las mil maravillas. El Espanyol ha acertado con él", reflexiónó.

Eder Sarabia vivió su debut con el Espanyol desde la grada. / Imago

"Yo flipo con él porque cuando vamos en bici se conoce todos los datos de los puertos e incluso me sorprende con algo. Pero es que si algo le gusta y le apasiona se lo lleva a lo personal y lo vive. Es incansable, muy pesado. Como se le meta algo en la cabeza... lo que dice, lo hace. Con el fútbol es igual, o más, así que el Espanyol tiene un entrenador que no solo va a defender a muerte a sus jugadores, controla mucho el tema datos, las ciencias del deporte. La gente va a alucinar por cómo trabaja”, añadió el ex ciclista.

Un estreno especial en San Mamés

De momento, en su primer partido al frente del Espanyol como sustituto de Manolo González, Eder Sarabia tuvo que ver desde la grada el empate en casa frente al Deportivo de La Coruña (0-0), debido a una sanción que arrastraba de la temporada pasada. Antes ya presenció también, nada más concretarse su contratación, la victoria ante el Villarreal, en la que fue Sergio García quien ejerció como entrenador. Pero su estreno como tal llegará este próximo viernes ante el Athletic en San Mamés. Sin duda, un duelo especial, pues su padre es una leyenda del club rojiblanco, del cual él mismo ha confesado ser simpatizante en más de una ocasión.