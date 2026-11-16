El ex piloto de MotoGP, que fue campeón del mundo de la categoría reina en tres ocasiones, ha desvelado que al margen del sector inmobiliario también tiene predilección por la bolsa en donde ganó bastante dinero

Más allá de haber sido un destacado piloto de motociclismo, Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo de MotoGP, está siendo noticia en las últimas semanas por ser hábil en los negocios, en donde varias inversiones importantes le han otorgado beneficios importantes. Es por ello que el balear no duda de dar consejo en todos y cada uno de los podcast en los que participa que no son pocos. Jorge Lorenzo ha desvelado que incluso ha conseguido un beneficio de un 600 por ciento.

Jorge Lorenzo dijo en el podcast de Jaime Cabezas, realizada en el mes de septiembre de 2025, que uno de sus grandes aciertos en bolsa fue apostar por Nvidia. "Invertí en Nvidia, hice más de un 600 %", señaló el ex piloto de MotoGP quien profundizó que no todo fue tan sencillo como parece.

Jorge Lorenzo, en el momento que era asesor de Maverick Viñales. / IMAGO

Lorenzo desveló que su inversión llegó a estar en un menos 70 por ciento, pero que aguantó al máximo hasta que consiguió ese gran margen de beneficio. El balear, que actualmente tiene 39 años, pudo mantener dicha apuesta debido a que tiene un gran respaldo económico debido a que en el pasado ganó mucho dinero con sus contratos con Yamaha, Ducati y Honda en MotoGP.

El fabricante de chips ligado a la inteligencia artificial (IA) ya que el ex piloto explicó que ganó un 450 % con Broadcom, otra compañía del sector de los semiconductores, y un 150 % con Facebook. No es el único negocio al que se ha dedicado Jorge Lorenzo quien también ha expresado su gusto por el sector inmobiliario.

Jorge Lorenzo y sus inversiones más allá del deporte

Jorge Lorenzo, al margen de la bolsa, también ha desvelado en más de una ocasión su gusto por el sector inmobiliario y por el ladrillo. De hecho, el ex piloto de MotoGP ha dicho que se arrepiente de no haber hecho esas inversiones cuando era más joven.

"Siempre he dicho que si desde el primer céntimo al último que gané en mi carrera de MotoGP lo hubiese invertido en ladrillo bastante bien comprado﻿...sería la mejor decisión que hubiese hecho, pero ahora lo sé con 36 años", manifestó Jorge Lorenzo en el pasado.

El balear ha explicado que su predilección por el sector inmobiliario también se debe a que es un negocio en el que prácticamente es imposible el perder dinero, siendo por ello por lo que le hubiera gustado invertir antes. "Me arrepiento de no haber sabido eso y no haber invertido todo mi dinero en ladrillo. Con esos 2 millones de euros puedes cogerte 10 apartamentos que te pagan una media de 1.000 euros al mes. Son 10.000 euros mensuales y asegurados para siempre".

Más allá de la bolsa y del ladrillo, Jorge Lorenzo aún se encuentra ligado al mundo del motociclismo. No en vano esta temporada ha sido asesor de Maverick Viñales. Una aventura que no ha salido bien ya que rompieron rápido. Y también es comentarista del mundial de MotoGP en DAZN.