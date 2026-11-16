Una novedad inesperada, un paso al frente canterano y una bronca en la vuelta al trabajo

Stassin pacta con la selección belga no jugar el segundo partido del parón y ya prepara El Gran Derbi, como un Isaac Romero que lucía un aparatoso vendaje en la rodilla izquierda; faltaron los otros siete internacionales y un Alfon que se ha despedido de la temporada, mientras que Peque y Fofana trabajaron al margen, con Miguel Sierra y Marcao en el gimnasio

Un momento de la carrera continua con la que se inició la sesión de este 16-N. / SFC

La primera sesión del ﻿Sevilla FC en la semana de ﻿El Gran Derbi se trasladó este lunes de las ﻿10:30 horas inicialmente previstas a las cinco de la tarde, lo que permitió la reincorporación inesperada de ﻿Lucas Stassin﻿. El delantero belga, que firmaba dos asistencias con la sub 21 de su país el pasado viernes ante Alemania, pactó con el seleccionador ﻿Gill Swerts quedar liberado del amistoso de este 16-N contra ﻿Italia﻿, por lo que ha podido trabajar a las órdenes de ﻿Luis García Plaza y gana enteros para ser la referencia ofensiva (o una de ellas, dependiendo del sistema elegido) ante el ﻿Real Betis﻿. También estaba de vuelta ﻿Jon Guridi﻿, entre los señalados por una polémica celebración con ﻿País Vasco tras el 'bolo' frente a ﻿Venezuela﻿.

El artillero belga, ya con sus compañeros. / SFC

El artillero belga, ya con sus compañeros. / SFC

Además, ﻿Isaac Romero ﻿se ejercitó con el grupo, aunque luciendo un aparatoso vendeja en su rodilla izquierda, donde sufrió una fuerte contusión en el ﻿Coliseum que le obligó a ser cambiado en el primer tiempo. Pese a ser titular luego contra el ﻿Deportivo Alavés﻿, el lebrijano aún tiene secuelas por el impacto a la altura del ligamento interno, si bien parece que llegará a la magna cita de rivalidad. Igual que ﻿Youssouf Fofana﻿, dosificado también desde el partido en ﻿Getafe por unas molestias en la cintura que no acaban de remitir y que propiciaron que estuviera al margen, como 'Peque﻿' ﻿Fernández﻿, recuperado en tiempo récord de su dolencia muscular, aunque todavía con poco ritmo.

﻿Marcao Teixeira y ﻿Miguel Sierra﻿, lesionados de larga duración y descartados para el derbi (seguramente ninguno retorne hasta 2027 ya) , asistieron a la larga charla inicial de su técnico, aunque se retiraron inmediatamente al gimnasio de la ﻿Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para proseguir con sus respectivos procesos de fortalecimiento mientras rehabilitan la pierna dañada y el hombro operado, respectivamente. Los ausentes fueron un ﻿Alfon González que se ha despedido desgraciadamente de la temporada al romperse el cruzado y los otros siete internacionales: ﻿Odysseas Vlachodimos﻿, ﻿Robbie Ure﻿, ﻿Giorgi Mamardashvili﻿, ﻿Arouna Sangante﻿, ﻿Gabriel Suazo﻿, ﻿Nico Guillén y un ﻿Rubén Vargas que, aunque no sigue con Suiza, arrastra molestias físicas.

La bronca a García Plaza y Fofana, anécdota de la sesión

El entrenamiento vespertino del ﻿Sevilla FC comenzó con una divertida anécdota sobre el césped del ﻿Estadio Jesús Navas﻿. Tanto ﻿Luis García Plaza como ﻿Youssouf Fofana se entretuvieron más de la cuenta y hasta tuvieron que ﻿acelerar el paso para no llegar más tarde de la hora acordada, lo que generó ﻿risas del resto del grupo, ya presente en el campo y 'enfadado' por la espera, entonando algún ﻿abucheo y el cántico '﻿a pagar﻿', en alusión a las ﻿multas que recoge el régimen interno para este tipo de ﻿descuidos﻿, utilizadas luego para abonar comidas de la plantilla y reforzar la ﻿unión de la que ya ha sido tildada por el madrileño y sus hombres como "﻿una auténtica familia﻿".