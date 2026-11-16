Una novedad inesperada, un paso al frente canterano y una bronca en la vuelta al trabajo
Stassin pacta con la selección belga no jugar el segundo partido del parón y ya prepara El Gran Derbi, como un Isaac Romero que lucía un aparatoso vendaje en la rodilla izquierda; faltaron los otros siete internacionales y un Alfon que se ha despedido de la temporada, mientras que Peque y Fofana trabajaron al margen, con Miguel Sierra y Marcao en el gimnasio
La primera sesión del Sevilla FC en la semana de El Gran Derbi se trasladó este lunes de las 10:30 horas inicialmente previstas a las cinco de la tarde, lo que permitió la reincorporación inesperada de Lucas Stassin. El delantero belga, que firmaba dos asistencias con la sub 21 de su país el pasado viernes ante Alemania, pactó con el seleccionador Gill Swerts quedar liberado del amistoso de este 16-N contra Italia, por lo que ha podido trabajar a las órdenes de Luis García Plaza y gana enteros para ser la referencia ofensiva (o una de ellas, dependiendo del sistema elegido) ante el Real Betis. También estaba de vuelta Jon Guridi, entre los señalados por una polémica celebración con País Vasco tras el 'bolo' frente a Venezuela.
Además, Isaac Romero se ejercitó con el grupo, aunque luciendo un aparatoso vendeja en su rodilla izquierda, donde sufrió una fuerte contusión en el Coliseum que le obligó a ser cambiado en el primer tiempo. Pese a ser titular luego contra el Deportivo Alavés, el lebrijano aún tiene secuelas por el impacto a la altura del ligamento interno, si bien parece que llegará a la magna cita de rivalidad. Igual que Youssouf Fofana, dosificado también desde el partido en Getafe por unas molestias en la cintura que no acaban de remitir y que propiciaron que estuviera al margen, como 'Peque' Fernández, recuperado en tiempo récord de su dolencia muscular, aunque todavía con poco ritmo.
Marcao Teixeira y Miguel Sierra, lesionados de larga duración y descartados para el derbi (seguramente ninguno retorne hasta 2027 ya) , asistieron a la larga charla inicial de su técnico, aunque se retiraron inmediatamente al gimnasio de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para proseguir con sus respectivos procesos de fortalecimiento mientras rehabilitan la pierna dañada y el hombro operado, respectivamente. Los ausentes fueron un Alfon González que se ha despedido desgraciadamente de la temporada al romperse el cruzado y los otros siete internacionales: Odysseas Vlachodimos, Robbie Ure, Giorgi Mamardashvili, Arouna Sangante, Gabriel Suazo, Nico Guillén y un Rubén Vargas que, aunque no sigue con Suiza, arrastra molestias físicas.
La bronca a García Plaza y Fofana, anécdota de la sesión
El entrenamiento vespertino del Sevilla FC comenzó con una divertida anécdota sobre el césped del Estadio Jesús Navas. Tanto Luis García Plaza como Youssouf Fofana se entretuvieron más de la cuenta y hasta tuvieron que acelerar el paso para no llegar más tarde de la hora acordada, lo que generó risas del resto del grupo, ya presente en el campo y 'enfadado' por la espera, entonando algún abucheo y el cántico 'a pagar', en alusión a las multas que recoge el régimen interno para este tipo de descuidos, utilizadas luego para abonar comidas de la plantilla y reforzar la unión de la que ya ha sido tildada por el madrileño y sus hombres como "una auténtica familia".