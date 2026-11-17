La práctica totalidad de los que han disputado 500 o más minutos en LaLiga apuntan a ser los que termine alineando, de no haber más contingencias, un Manuel Pellegrini que intentará rotar en Bratislava y no reservará a ningún 'peso pesado' a priori; sin Miguel Sierra, Luis García Plaza apostará salvo sorpresa a todos los que acumulan más de 400 minutos

Los problemas físicos en cada bando (están descartados los sevillistas ﻿Alfon González﻿, ﻿José Ángel Carmona, ﻿Miguel Sierra y Marcao Teixeira﻿, mientras que son dudas '﻿Peque﻿' ﻿Fernández y Rubén Vargas, lo mismo que ocurre con los béticos '﻿Cucho﻿' ﻿Hernández﻿, ﻿Rodrigo Riquelme﻿, ﻿Dani Ceballos y ﻿José Antonio Morante﻿), el regreso escalonado de los internacionales y, sobre todo, los precedentes en lo que a elecciones ﻿recurrentes se refiere de ambos entrenadores reducen al máximo las posibles dudas en los equipos que partirán de inicio el próximo ﻿sábado 21 de noviembre a partir de las ﻿18:30 horas en el primer ﻿El Gran Derbi de la temporada ﻿26/27﻿.

En el caso nervionense, además, ﻿Luis García Plaza tiene toda la semana que viene libre de compromisos, con ocho días por delante antes de visitar a la ﻿Real Sociedad en ﻿Anoeta el ﻿domingo ﻿﻿29-N a las nueve de la noche. Por parte heliopolitana, ﻿Manuel Pellegrini sí tendrá que contemplar la comparecencia el ﻿martes 29-N a las ﻿21:00 horas a ﻿Bratislava para medirse con el ﻿Slovan en la quinta jornada de la fase liga de la ﻿Champions League﻿, aunque, entre que siempre recalca la trascendencia del partido siguiente, máxime en el caso del torneo doméstico de la regularidad, y que las circunstancias se alinean para ello, lo más probable es que rote con la '﻿unidad B﻿' entre semana antes de recibir en ﻿La Cartuja al ﻿Rayo Vallecano a las dos de la tarde del ﻿sábado ﻿28-N﻿.

Continuidad con el sistema y plantel cogido con pinzas en la derecha

Ha optado ﻿Luis García Plaza en las tres últimas jornadas por el ﻿1-4-4-2﻿, alineando arriba a ﻿Isaac Romero junto a ﻿Lucas Stassin﻿. Todo apunta a que volverá a ser la punta de lanza blanquirroja contra el eterno rival. Con los extremos justos y la incógnita de si Rubén Vargas se recuperará a tiempo para competir con ﻿Chidera Ejuke con una plaza en la derecha, pues la de la izquierda está reservada para ﻿Félix Correia﻿, la pareja ﻿Lucien Agoumé﻿﻿-Youssouf Fofana se antoja inamovible, pues el rato con ﻿1-4-2-3-1 ﻿y el aún milanista más adelantado en ﻿Getafe hizo aguas.

Para pasar al otro sistema, con ﻿Manu Bueno ﻿o ﻿Giorgi Kochorashvili en la 'sala de máquinas' al lado del ex interista y el jugador-franquicia de la plantilla como enganche, el técnico madrileño debería sacrificar a uno de sus puntas o colocar al lebrijano como extremo a pie cambiado, lo cual se antoja poco probable. Lo mismo que falte alguno del resto de jugadores que, a excepción del lesionado de larga duración ﻿Miguel Sierra﻿, supera los ﻿400 minutos en ﻿LaLiga﻿: cerrará con ﻿Odysseas Vlachodimos en portería, más ﻿Juan Iglesias﻿, ﻿Andrés Castrín﻿, ﻿Kike Salas y un ﻿Gabriel Suazo que volverá horas antes del derbi, en defensa.

Dibujo inamovible y un reparto de cargas más lógico el martes para los que no andan al 100%

Ya a sus órdenes los primeros tras los compromisos internacionales, ﻿Álvaro Valles y ﻿Marc Roca son fijos en el once de ﻿Manuel Pellegrini bajo palos y en el eje de la medular, respectivamente. En la zaga, ﻿Héctor Bellerín﻿, ﻿Marc Bartra﻿, ﻿Natan de Souza y ﻿Fran García﻿, libres de exigencia externa en el parón, parten con ventaja. Todos ellos y ﻿Pablo Fornals son los únicos por encima de los ﻿700 minutos acumulados en ﻿LaLiga﻿. Salvo sorpresa mayúscula, ﻿Antony Matheus dos Santos y un ﻿Ez Abde que termina este martes por la noche sus partidos con ﻿Marruecos serán los extremos, con ﻿Isco Alarcón como maestro de ceremonias.

Arriba, en principio debería iniciar ﻿Troy Parrott﻿, que llegará también este miércoles a la capital andaluza, más que nada por que el '﻿Cucho﻿' Hernández llegará muy justo de ritmo. Incluso, no habría que descartar que el '﻿Ingeniero﻿' arrancase con ﻿Aitor Ruibal﻿, cada vez más rodado, como referencia ofensiva, igual que en la ﻿Copa del Rey ante el ﻿CDA Navalcarnero﻿, pues el irlandés regresará a priori cansado. El de ﻿Sallent es una alternativa también en la derecha al paulista. No tendría mucho sentido forzar a ﻿Rodrigo Riquelme﻿, el 'cafetero', ﻿Dani Ceballos o ﻿José Antonio Morante﻿, con más opciones el martes en la ﻿UCL﻿.