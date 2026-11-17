Los onces de El Gran Derbi, cada vez con menos dudas o alternativas por las circunstancias
La práctica totalidad de los que han disputado 500 o más minutos en LaLiga apuntan a ser los que termine alineando, de no haber más contingencias, un Manuel Pellegrini que intentará rotar en Bratislava y no reservará a ningún 'peso pesado' a priori; sin Miguel Sierra, Luis García Plaza apostará salvo sorpresa a todos los que acumulan más de 400 minutos
Los problemas físicos en cada bando (están descartados los sevillistas Alfon González, José Ángel Carmona, Miguel Sierra y Marcao Teixeira, mientras que son dudas 'Peque' Fernández y Rubén Vargas, lo mismo que ocurre con los béticos 'Cucho' Hernández, Rodrigo Riquelme, Dani Ceballos y José Antonio Morante), el regreso escalonado de los internacionales y, sobre todo, los precedentes en lo que a elecciones recurrentes se refiere de ambos entrenadores reducen al máximo las posibles dudas en los equipos que partirán de inicio el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el primer El Gran Derbi de la temporada 26/27.
En el caso nervionense, además, Luis García Plaza tiene toda la semana que viene libre de compromisos, con ocho días por delante antes de visitar a la Real Sociedad en Anoeta el domingo 29-N a las nueve de la noche. Por parte heliopolitana, Manuel Pellegrini sí tendrá que contemplar la comparecencia el martes 29-N a las 21:00 horas a Bratislava para medirse con el Slovan en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, aunque, entre que siempre recalca la trascendencia del partido siguiente, máxime en el caso del torneo doméstico de la regularidad, y que las circunstancias se alinean para ello, lo más probable es que rote con la 'unidad B' entre semana antes de recibir en La Cartuja al Rayo Vallecano a las dos de la tarde del sábado 28-N.
Continuidad con el sistema y plantel cogido con pinzas en la derecha
Ha optado Luis García Plaza en las tres últimas jornadas por el 1-4-4-2, alineando arriba a Isaac Romero junto a Lucas Stassin. Todo apunta a que volverá a ser la punta de lanza blanquirroja contra el eterno rival. Con los extremos justos y la incógnita de si Rubén Vargas se recuperará a tiempo para competir con Chidera Ejuke con una plaza en la derecha, pues la de la izquierda está reservada para Félix Correia, la pareja Lucien Agoumé-Youssouf Fofana se antoja inamovible, pues el rato con 1-4-2-3-1 y el aún milanista más adelantado en Getafe hizo aguas.
Para pasar al otro sistema, con Manu Bueno o Giorgi Kochorashvili en la 'sala de máquinas' al lado del ex interista y el jugador-franquicia de la plantilla como enganche, el técnico madrileño debería sacrificar a uno de sus puntas o colocar al lebrijano como extremo a pie cambiado, lo cual se antoja poco probable. Lo mismo que falte alguno del resto de jugadores que, a excepción del lesionado de larga duración Miguel Sierra, supera los 400 minutos en LaLiga: cerrará con Odysseas Vlachodimos en portería, más Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y un Gabriel Suazo que volverá horas antes del derbi, en defensa.
Dibujo inamovible y un reparto de cargas más lógico el martes para los que no andan al 100%
Ya a sus órdenes los primeros tras los compromisos internacionales, Álvaro Valles y Marc Roca son fijos en el once de Manuel Pellegrini bajo palos y en el eje de la medular, respectivamente. En la zaga, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan de Souza y Fran García, libres de exigencia externa en el parón, parten con ventaja. Todos ellos y Pablo Fornals son los únicos por encima de los 700 minutos acumulados en LaLiga. Salvo sorpresa mayúscula, Antony Matheus dos Santos y un Ez Abde que termina este martes por la noche sus partidos con Marruecos serán los extremos, con Isco Alarcón como maestro de ceremonias.
Arriba, en principio debería iniciar Troy Parrott, que llegará también este miércoles a la capital andaluza, más que nada por que el 'Cucho' Hernández llegará muy justo de ritmo. Incluso, no habría que descartar que el 'Ingeniero' arrancase con Aitor Ruibal, cada vez más rodado, como referencia ofensiva, igual que en la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero, pues el irlandés regresará a priori cansado. El de Sallent es una alternativa también en la derecha al paulista. No tendría mucho sentido forzar a Rodrigo Riquelme, el 'cafetero', Dani Ceballos o José Antonio Morante, con más opciones el martes en la UCL.