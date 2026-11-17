El utrerano causó baja en el entrenamiento de hoy debido a unas molestias y, ahora mismo, su participación en el partido del sábado está en el aire.; tampoco faltó Rodrigo Riquelme

El entrenamiento del Betis de este martes ha deparado una preocupante noticia para los verdiblancos a cuatro días para la disputa del derbi contra el Sevilla del sábado.

No en vano, Dani Ceballos no saltó al césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y ha hecho saltar las alarmas en el seno heliopolitano, tanto en cuanto se ha filtrado que su ausencia se debe a unas molestias que sintió en el entrenamiento de ayer.

El Betis toma precauciones y se entrena al margen

Esta dolencia referida por el utrerano ha provocado que el cuerpo médico y Pellegrini tomen precauciones y hayan decidido que el futbolista trabaje esta mañana en el gimnasio al margen del grupo, por lo que ahora todo dependerá de cómo evolucione en el tiempo que resta y si reaparece en las sesiones previas al partido junto a sus compañeros.

Su baja para el derbi sería un revés tanto para el futbolista como para el equipo, ya que ha ganado protagonismo con los partidos y ha contribuido considerablemente en los últimos choques con su aportación en el centro del campo. Sería un frenazo a su progresión en un partido que además está deseando jugar el centrocampista.

En cualquier caso, el club no se ha pronunciado al respecto y de momento no se encuentra descartado para el derbi cainita de este sábado.

Riquelme, ausente por gastroenteritis, y Cucho sigue sumando

Al margen de los internacionales -Roca y Valles ya están con el grupo-, tampoco se entrenó con el resto Rodrigo Riquelme, si bien en su caso el motivo ha sido una faringitis, por lo que, en cuanto se recupere, volverá a trabajar con el resto. En principio, su presencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán no corre peligro. Ademas, Morante sufre una contusión en la cadera y está entre algodones.

En el capítulo de buenas noticias, Cucho Hernández se entrenó nuevamente con el grupo y, tal y como ha podido saber ESTADIO Deportivo﻿, llegará para el derbi y entrará en la lista de convocados. Después ya está en manos de Pellegrini si le otorga la titularidad o lo deja en el banquillo para que sea revulsivo en la segunda mitad en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por ende, a día de hoy no hay ninguna baja asegurada del Betis de cara al derbi, a la espera de lo que suceda con Dani Ceballos y Morante.