Pellegrini pasa lista en el Betis: "Sin problemas" con Lo Celso, el enfado de Antony, el rol de Morante, Dani Ceballos...

El entrenador del conjunto verdiblanco ha sido preguntado de manera concreta por algunos nombres propios de la actualidad bética durante su comparecencia previa al duelo entre CDA Navalcarnero y Real Betis en la Primera Ronda de la Copa del Rey

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se ha sentado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para analizar la previa del debut en la Copa del Rey ante el CDA Navalcanero, contexto que ha aprovechado para analizar varios nombres propios como los del 'ofuscado' Antony dos Santos, el 'castigado' Giovani Lo Celso, el mejorado Dani Ceballos o el pujante José Antonio Morante. También ha sido preguntado por él mismo y por sus espectaculares cifras de cara a una posible renovación del contrato que expira el 30 de junio de 2027.

Antony, muy necesitado de un partido que le recargue el depósito de confianza

"Bueno, a Antony le veo, por supuesto, con la frustración de no estar en su mejor momento futbolístico﻿; pero eso le pasa a todos los futbolistas. Es importante que mantenga la concentración y la intensidad necesaria, porque la calidad la tiene, así que ya tendrá partidos más adelante -y entrenamientos para ganar ritmo- en los que juegue más a su nivel y para ser lo antes posible".

Antony es uno de los jugadores fijos de Pellegrini, tanto en LaLiga como en la Champions.

Pellegrini explica el motivo de la ausencia de Giovani Lo Celso en Elche por decisión técnica

"No hay ningún tipo de problema con Gio Lo Celso﻿. Hay un plantel de 25 jugadores. Mi labor es elegir cuáles son los que yo he visto mejor en la semana para cada uno de los partidos. Cada partido es distinto. En ese momento, para el último partido que jugamos (Elche-Betis), vi en los últimos entrenamientos que había otros jugadores que estaban mejor que él por distintas circunstancias. No pasa de ser eso. Ahora viene un partido nuevo, aún queda otro entrenamiento de por﻿ medio y ya veremos mañana los citados y el once inicial. No ha pasado nada﻿. No hay ningún tipo de problema con Gio ﻿Lo Celso. Vi en los entrenamientos de la semana que ﻿entrenaba mejor y ya está".

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Pellegrini asegura que no tiene problemas con Lo Celso.

Las ganas de Morante cuando Pellegrini le da minutos con el primer equipo

"Yo creo que todos los jugadores pueden tener más tiempo en el equipo. Uno, como técnico, tiene que ir evaluando día tras día lo que tiene que hacer, la manera de conducir un plantel, los que tienen que jugar determinados partidos... Hay que darle la vuelta a muchísimos temas, que no siempre la prensa lo sabe. Dentro de eso, creo que el estar en un plantel entrenando permanentemente con el primer equipo y estar entrando en buenos partidos... eso hace que siga creciendo. Hemos llevado a muchos jugadores del filial para el primer equipo y Morante es uno más. Creo que vamos en el camino correcto con él, me gusta la manera en la que le estamos llevando. Mañana va a estar en la lista de citados y veremos si juega".

Dani Ceballos, en clara línea ascendente

"Sí, la estoy notando (esa mejoría) porque Dani estuvo mucho tiempo sin entrenar y mucho tiempo sin jugar. Todos sabemos la calidad que tiene﻿. Yo lo hablo también muchas veces con los jugadores: aquí comienzan 11 que son tan importantes como los cinco que entran desde el banco. Yo creo que, lo del otro día con Dani Ceballos fue una demostración de la importancia de entrar motivado﻿, de entrar exigido consigo mismo. Es un jugador que nos va a aportar en los siguientes partidos después de la Copa y del derbi".

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Dani Ceballos se siente cada vez más cómodo y el Betis lo nota para bien.

Pellegrini aparca el asunto de su posible renovación y presume de cifras

"Bueno, yo creo que con la pregunta viene la respuesta. En este momento estoy preocupado por el partido de la Copa del Rey﻿. Hay dos partes que tienen que juntarse y se verá el momento adecuado que las dos partes estime conveniente", se ha desmarcado Pellegrini, feliz por el hecho de ostentar también el dato del mejor arranque de temporada de la historia: 26 puntos en 12 jornadas.

"La estadística siempre refleja algo, pero lo más importante es que no nos centremos en la estadística actual, sino en la futura. Para tener la estadística futura nos queda todavía muchísimo. En las tres competiciones que estamos, la ambición es llegar siempre lo más arriba posible﻿, y eso hay que demostrarlo dentro del campo de juego, no de palabra. Ojalá podamos mantener esta regularidad. C﻿omo digo siempre, la Liga es lo que marcará el año. Sin lugar a dudas que la Champions nos atrae emocionalmente y por muchísimas cosas, pero creo que el mérito de tener esa buena cifra es porque no hemos dejado la Liga atrás para estar centrados solamente en la Champions. Hay que mantener la regularidad en todas las competiciones como hacen todos los ﻿equipos grandes".