El Sevilla más literario rinde tributo a la 'Generación del 27' en su foto oficial de la temporada 26/27

El Sevilla ha elegido el Cortijo de Pino Montano como el lugar para inmortalizar la plantilla de esta temporada con motivo del centenario de la 'Generación del 27, por la vinculación del recinto con este movimiento cultural y la influencia nervionense en su génesis

El Cortijo de Pino Montano ha sido el lugar elegido por el Sevilla para la foto oficial de la plantilla de la temporada 26/27 con motivo del Centenario de la 'Generación del 27', uno de los movimientos culturales más importantes de la historia de la literatura universal y vinculado en sus orígenes con la entidad nervionense por las figuras de Manuel Blasco Garzón, José María Romero Martínez e Ignacio Sánchez Mejías.

De este modo, el club explica en el comunicado oficial que "el Cortijo de Pino Montano fue la mítica residencia familiar de Ignacio Sánchez Mejías, socio del Sevilla FC, polifacético torero y destacado mecenas de la época".

"Tanto Ignacio Sánchez Mejías como Blasco Garzón y Romero Martínez participaron activamente en la vida cultural sevillana de los años 20 del pasado siglo y contribuyeron al histórico encuentro de jóvenes poetas que dio origen al movimiento literario y que se celebró en el Ateneo de Sevilla en diciembre de 1927, como homenaje a Luis de Góngora en el tricentenario de su fallecimiento. Tras el acto del Ateneo, Sánchez Mejías organizó en el Cortijo una célebre reunión festiva muy recordada durante bastante tiempo", señala el club nervionense, que resalta la influencia de la Institución de Eduardo Dato al organizar el evento que vio nacer a este movimiento.

El Sevilla de la época, actor principal de la génesis de la 'Generación del 27'

"El Sevilla FC de la época, pues, fue actor principal en la génesis de este movimiento cultural a través de otros dos ilustres sevillistas. Manuel Blasco Garzón, presidente del Ateneo en 1927, fue presidente también del Sevilla FC entre 1924 y 1925 y el encargado de organizar el evento que dio lugar a la 'Generación del 27'", argumenta el Sevilla, que destacó la intervención de otro activo de la entidad.

"Otro sevillista y miembro de nuestra entidad, José María Romero Martínez, era vocal de la sección de cultura del Ateneo y fue indiscutiblemente el principal promotor y organizador del histórico homenaje a Góngora, al que asistieron personajes tal ilustres como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Dámaso Alonso o Gerardo Diego, entre otros", relata el club, que ha puesto en marcha otras iniciativas por el Centenario de la Generación del 27.

Acuerdo con la Universidad de Sevilla para conmemorar el centenario del movimiento cultural

No en vano, El Sevilla ha firmado con la Universidad de Sevilla un convenio destinado a participar conjuntamente en los actos conmemorativos del centenario de la 'Generación del 27', una efeméride que contará con iniciativas académicas, culturales y divulgativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía sevillana.