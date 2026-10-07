El buen inicio de campaña del Sevilla ha hecho que clubes poderosos hayan puesto el ojo en alguno de sus mejores jugadores

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 8 de octubre de 2026

PELIGRO

En Inglaterra afirman que el gran rendimiento de Fofana en el Sevilla le ha situado en la agenda del Manchester United de cara a la ventana invernal

VALENTÍN GÓMEZ, SOLUCIÓN A LA VISTA

La lesión de Júnior podría forzar a Pellegrini a recuperar la fórmula que tanto empleó el curso pasado y contar con el argentino de lateral

BETIS Y SEVILLA SABEN SU HORARIO DE COPA

El Real Betis jugará, contra el Navalcarnero, el miércoles 28 a las 21:00 horas, y el Sevilla FC, el jueves a la misma hora

DOBLE SORPRESA

Pedro Rodríguez se retira y David Silva vuelve... para jugar en Hong Kong