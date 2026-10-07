La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 8 de octubre de 2026
El buen inicio de campaña del Sevilla ha hecho que clubes poderosos hayan puesto el ojo en alguno de sus mejores jugadores
La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 8 de octubre de 2026
PELIGRO
En Inglaterra afirman que el gran rendimiento de Fofana en el Sevilla le ha situado en la agenda del Manchester United de cara a la ventana invernal
VALENTÍN GÓMEZ, SOLUCIÓN A LA VISTA
La lesión de Júnior podría forzar a Pellegrini a recuperar la fórmula que tanto empleó el curso pasado y contar con el argentino de lateral
BETIS Y SEVILLA SABEN SU HORARIO DE COPA
El Real Betis jugará, contra el Navalcarnero, el miércoles 28 a las 21:00 horas, y el Sevilla FC, el jueves a la misma hora
DOBLE SORPRESA
Pedro Rodríguez se retira y David Silva vuelve... para jugar en Hong Kong