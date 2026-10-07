30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 8 de octubre de 2026

El buen inicio de campaña del Sevilla ha hecho que clubes poderosos hayan puesto el ojo en alguno de sus mejores jugadores

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Fofana, jugador del SevillaImago

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