Arranca al fin oficialmente la Copa de Su Majestad El Rey, tercera competición del curso para los verdiblancos y segunda para los nervionenses, que ya deberán encajar estos compromisos en su calendario y afrontarán con ilusión la posibilidad de llevar el título a sus vitrinas

El trofeo al que todos aspiran para desbancar a la Real Sociedad.RFEF

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 5 de octubre de 2026:

- UN NUEVO SUEÑO

Este lunes, a partir de las 13:00 horas, Betis, Sevilla y el resto de clubes de Primera y Segunda (menos los cuatro de la Supercopa de España) conocerán sus primeros rivales en la presente edición de la Copa del Rey, el camino más corto hacia un título; los dos hispalenses podrán emparejarse con Recreativo, Navalcarnero, Lebrijana o el ganador final del Güimar-Hortaleza, cuya vuelta no se jugó por incidentes de público.

- EL MUNDIAL DE MOTOGP, AL LÍMITE

Marc Márquez suma su quinto doblete de la temporada en Japón y el nueve veces campeón del mundo se sitúa a sólo dos puntos del líder, el también español Jorge Martín.

- ALONSO DISFRUTA BAJO LA LLUVIA

El asturiano, que partió desde la duodécima posición en la parrilla de salida, aguantó y batalló contra todo y contra todos en Sepang para terminar octavo y volver a sumar.

- ALCARAZ: "LO VEO UN CUMPLIDO"

El tenista murciano, ya está en semifinales de Tokio, aunque sufriendo y yendo de menos a más: "Todos los que se enfrentan a mí sienten que han de elevar un poco su nivel para ganar".