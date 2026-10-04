Todo listo para el sorteo de la Copa del Rey: 110 equipos en liza y dos eliminatorias suspendidas

Los 16 conjuntos de Primera división que entran en liza conocerán a sus rivales de la primera eliminatoria mañana lunes (a las 13:00 horas), si bien este domingo no se han podido resolver por diferentes motivos dos cruces de la ronda previa con equipo de categoría provincial

El sorteo de la Copa del Rey será este lunes 5 de octubre. RFEF

La Copa del Rey ya está en juego. Mañana lunes tendrá lugar el sorteo de la primera eliminatoria, a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de La Rozas. En el mismo estarán presentes hasta 112 equipos, quedando solo exentos los cuatro participantes en la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid y Atlético de Madrid). El resto de equipos de Primera división estarán en el bombo y diez de ellos se medirán a los supervivientes de la ronda previa, en la que han participado 20 equipos de categoría provincial. Pero dos de las eliminatorias que debían resolverse este domingo no han podido finalizar.

Dos suspensiones: por seguridad y meteorología

Por un lado, el acta del partido de vuelta entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza, suspendido en la localidad canaria, dice que la Guardia Civil garantizaba “la seguridad durante todo el encuentro", aunque el conjunto madrileño no lo entendió así y acabó abandonando el estadio antes del choques, denunciando lanzamientos de objetos y agresiones, como también han hecho desde el club local.

Ahora la RFEF debe decidir si da la victoria a uno de los dos equipos, si se busca una nueva fecha o si se opta por jugar en un campo neutral. Menos dudas, en cambio, existe con el partido entre el Prat catalán y el San Rafael balear en El Prat de Llobregat, aplazado “por la imposibilidad del club visitante de viajar por cuestiones meteorológicas”, por lo que se disputará otro día.

Los resultados de la eliminatoria previa de la Copa del Rey

En cuanto al resto de cruces, sí hubo ocho ganadores definitivos que ya esperan un adversario de la máxima categoría, al igual que los cuatro equipos que llegan por la vía de la Copa Federación: Salamanca UDS, Sestao River, Navalcarnero y Recreativo de Huelva.

Baztán 1-2 Atlético Calatayud (2-0 en la ida)

Ceuta 6 de junio 1-2 Lebrijana (5-0)

Tedeón 2-5 Anaitasuna (5-0)

Güímar - Sporting Hortaleza, suspendido (1-0)

Prat - San Rafael, suspendido (1-5)

Noja 1-1 Ribadesella (1-0)

San José Soria 1-0 Auriense (2-0)

Sporting Alcázar 1-0 Talayuela (1-2)

Atlético Melilla 0-3 Pinatar (8-0)

Tavernes 0-0 (4-2 en los penaltis) Maracena (1-1)

El formato del sorteo de la primera eliminatoria de la Copoa del Rey

Desde el ente federativo ya se informó de que el sorteo que se celebrará con un criterio de proximidad geográfica con cuatro bombos. Además, volverá a estar, como en años anteriores, el condicionante de jugar como local para el equipo de inferior categoría, ya que todas las eliminatorias son a partido único hasta las semifinales, que sí se disputarán a doble partido.

En cuanto al reglamento arbitral, no habrá VAR hasta la ronda de octavos de final, y las suspensiones por amonestaciones se llevarán a cabo al ver tres cartulinas amarillas o una roja.

Los 112 equipos que estarán en el sorteo de este lunes

Los clubes de Primera división que entran en este sorteo son el Celta de Vigo, Real Racing Club de Santander y Deportivo (Grupo 1), Espanyol, Athletic Club, Deportivo Alavés y Osasuna (Grupo 2), Villarreal, Valencia, Elche, Levante y Málaga (Grupo 3) y Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano y Sevilla (Grupo 4).

Junto a esos equipos de Primera estarán todos los de Segunda salvo los filiales de la Real Sociedad y el Celta de Vigo. Estos son el Real Oviedo, Burgos, Sporting de Gijón y Valladolid (Grupo 1), Girona, Eibar, Andorra y Sabadell (Grupo 2), Mallorca, Almería, Castellón, AD Ceuta, Albacete, Granada y Eldense (Grupo 3) y UD Las Palmas, Córdoba, Leganés, Cádiz y Tenerife (Grupo 4).

Los representantes de Primera RFEF confirmados son Mirandés, CyD Leonesa, Zamora, Ponferradina, Pontevedra, Unionistas de Salamanca y Ourense (Grupo 1), Huesca, Real Zaragoza, Europa, Barakaldo, Real Unión, UD Logroñés y UE Sant Andreu (Grupo 2), Cartagena, Antequera, Águilas y Real Jaén (Grupo 3), Extremadura CF, Rayo Majadahonda y CD Coria (Grupo 4).

De Segunda Federación están el Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, UD Llanera, Gimnástica de Torrelavega y Atlético Tordesillas (Grupo 1), Utebo, Tudelano, Amorebieta, Reus, Portugalete, Manresa, Peña Sport y CF Calamocha (Grupo 2), Atlético Baleares, UD Poblense, Alcoyano, CD Minera, Conquense, Castellonense, CP Mijas-Las Lagunas, Cieza y Puertollano (Grupo 3), Xerez, UD San Sebastián de los Reyes, Alcalá, Ciudad Lucena, Atlético Paso, Don Benito y Badajoz (Grupo 4).

Los representantes de Tercera RFEF son Covadonga, Laredo y Guijuelo (Grupo 1), CD Varea, CD Pamplona y CD Cuarte (Grupo 2), Manacor y Tarancón (Grupo 3) y Trival Valderas Alcorcón (Grupo 4). A ellos hay que sumarles los cuatro equipos mencionados que acceden por la Copa Federación y los de la ronda previa, con dos eliminatorias pendientes: Atlético Calatayud, Lebrijana, Anaitasuna, Ribadesella, Auriense, Sporting Alcázar, Pinatar