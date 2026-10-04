Los equipos de Primera arrancan la Copa: horario, dónde ver, bombos y criterios del sorteo

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogerá este lunes el acto que dará forma a los 56 cruces de la primera eliminatoria del torneo del KO, con 112 clubes y cuatro conjuntos de la máxima categoría ya clasificados para dieciseisavos

16 equipos de Primera iniciarán su andadura en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.RFEF

La Copa del Rey 2026/2027 ya está en marcha. Este lunes 5 de octubre se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de la primera ronda del torneo, una ceremonia que pondrá en marcha la participación de la mayoría de los clubes que aspiran a conquistar el título.

Serán 112 equipos los que entren en los bombos, entre ellos 16 representantes de Primera División, mientras que Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad están exentos de las primeras eliminatorias por su participación en la Supercopa de España.

Horario del sorteo de la Copa del Rey y dónde verlo

El sorteo se celebrará este lunes 5 de octubre a partir de las 13:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

El acto podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, además de Teledeporte y Movistar+.

El sorteo determinará los 56 enfrentamientos de la primera ronda, todos ellos a partido único.

Los 16 equipos de Primera que entran en escena

La principal novedad para los aficionados a la máxima categoría será la entrada en competición de 16 clubes de Primera. La distribución establecida para el sorteo es la siguiente:

Grupo 1: Celta de Vigo, Racing de Santander y Deportivo.

Grupo 2: Espanyol, Athletic Club, Deportivo Alavés y Osasuna.

Grupo 3: Villarreal, Valencia, Elche, Levante y Málaga.

Grupo 4: Real Betis, Sevilla FC, Getafe y Rayo Vallecano.

Cuatro bombos y proximidad geográfica

El sorteo estará condicionado por la categoría de los equipos y por criterios de proximidad geográfica. La distribución se realizará mediante cuatro grupos, con el objetivo de organizar los emparejamientos y reducir desplazamientos.

Junto a los 16 clubes de Primera estarán todos los equipos de Segunda División, salvo los filiales de Real Sociedad y Celta de Vigo. Entre ellos aparecen Real Oviedo, Burgos, Sporting, Valladolid, Girona, Eibar, Andorra, Sabadell, Mallorca, Almería, Castellón, Ceuta, Albacete, Granada, Eldense, Las Palmas, Córdoba, Leganés, Cádiz y Tenerife.

También participarán los representantes de Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF ya clasificados, además de los cuatro equipos que llegan a través de la Copa Federación: Salamanca UDS, Sestao River, Navalcarnero y Recreativo de Huelva.

De Segunda Federación están el Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, UD Llanera, Gimnástica de Torrelavega y Atlético Tordesillas (Grupo 1), Utebo, Tudelano, Amorebieta, Reus, Portugalete, Manresa, Peña Sport y CF Calamocha (Grupo 2), Atlético Baleares, UD Poblense, Alcoyano, CD Minera, Conquense, Castellonense, CP Mijas-Las Lagunas, Cieza y Puertollano (Grupo 3), Xerez, UD San Sebastián de los Reyes, Alcalá, Ciudad Lucena, Atlético Paso, Don Benito y Badajoz (Grupo 4).

Los representantes de Tercera RFEF son Covadonga, Laredo y Guijuelo (Grupo 1), CD Varea, CD Pamplona y CD Cuarte (Grupo 2), Manacor y Tarancón (Grupo 3) y Trival Valderas Alcorcón (Grupo 4).

El cuadro definitivo quedará completado después de las últimas eliminatorias previas con equipos de categoría inferior que sacarán los últimos diez billetes para el sorteo. Ya están clasificados Atlético Calatayud, CD Anaitasuna, UB Lebrijana y todavía deben resolverse este domingo siete eliminatorias previas entre los siguientes equipos:

Ribadesella - SD NojaAuriense CA - CD San JoséCF San Rafael - AE PratUD Pinatar - Atlético Melilla CFCP Talayuela - EMERS Sporting de Alcázar CFUD Maracena - CF UE Tavernes de la ValldignaAD Sporting de Hortaleza - Atlético Unión Güímar

Los equipos modestos tendrán el factor campo

Un año más, uno de los grandes atractivos de la Copa del Rey vuelve a ser la posibilidad de que un equipo de menor categoría reciba a un rival de Primera División.

En esta primera ronda, el conjunto de inferior categoría ejercerá como local siempre que su estadio cumpla con los requisitos establecidos por la RFEF. De esta forma, los clubes más modestos podrán enfrentarse a algunos de los grandes del fútbol español ante su propio público.

Cuando el enfrentamiento sea entre dos equipos de la misma categoría, el local será el conjunto cuya bola haya salido en primer lugar durante el sorteo.

A partido único hasta semifinales

La fórmula de la Copa volverá a mantener su esencia de competición del KO. Las eliminatorias se disputarán a partido único hasta las semifinales, lo que convierte cada cruce en una final para el equipo que se juega su continuidad.

La única excepción llegará precisamente en semifinales, la única ronda que se disputará a doble partido. Los dos encuentros permitirán decidir quiénes son los finalistas que lucharán posteriormente por el título.

Sin VAR hasta octavos de final

Otra de las particularidades de las primeras rondas estará en el arbitraje. El VAR no entrará en funcionamiento hasta los octavos de final, por lo que las decisiones arbitrales de las eliminatorias iniciales no contarán con la asistencia del videoarbitraje.

También cambia el régimen de sanciones respecto a otras competiciones. Las suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas se producirán al alcanzar tres amonestaciones, mientras que una tarjeta roja también acarreará la correspondiente sanción.