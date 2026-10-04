Carlos Alcaraz: "Todos los jugadores que se enfrentan a mí sienten que deben elevar un poco su nivel si quieren ganar. Lo considero un cumplido, significa que tengo un gran tenis"

El tenista español ya está en semifinales en Tokio y se ve mejorando de cara a un final de temporada donde, de momento, no está Sinner

Carlos Alcaraz está sufriendo más de lo que podría esperarse de él en Tokio. Se sabía que tendría un cuadro infernal desde que supo que Alex Michelsen le esperaba en primera ronda. Y pese a que sólo ha perdido un set, precisamente ante el norteamericano, ha tenido que salvar las primeras mangas frente a Arnaldi y Shapovalov en el 'tie break' y, en ambo casos, con remontada incluida.

No es la primera vez que el tenista murciano expresa su pesar de tener que exigirse al máximo para derrotar a rivales que, según señala, no dan ese nivel ante otros, pero también asume que es algo con lo que tiene que lidiar por ser uno de los dos referentes actuales del tenis mundial, pese a la pujanza de Zverev.

Su reaparición en el US Open eclipsó al posterior ganador. También lo ha hecho en la Laver Cup. Y en Tokio es un ídolo. "Diría que todos los jugadores que se enfrentan a mí sienten que deben elevar un poco su nivel si quieren ganar. Lo considero un cumplido. Significa que tengo un gran tenis", afirma el tenista de El Palmar, que no siempre está igual de satisfecho por no poder tomarse ni un respiro.

En este sentido, Carlos Alcaraz es consciente de que el siguiente rival, sea quien sea, siempre dará lo máximo y le pondrá las cosas muy difíciles, como ya han hecho Arnaldi y Shapovalov. "Tengo que estar preparado para eso. Debo estar listo para cualquier cosa que puedan hacer cada vez que salgan a la pista", advierte.

Ante Munar, otra prueba de fuego

Su próximo rival será alguien al que conoce bien por haberse enfrentado cuatro veces con él y por ser compañero en el equipo español de la Copa Davis. Un Jaume Munar que está alcanzando su mejor nivel en esta gira asiática.

Alcaraz afronta ese duelo de forma contradictoria. Ante Shapovalov se sintió bien por momentos. Y, sobre todo, se mostró satisfecho de seguir un día más en competición. Y, por otro lado, hubo momentos en los que, como ante Arnaldi, no encontraba su juego.

“Me sentí un poco frustrado con mi servicio. No conseguía encontrar la forma adecuada de sacar. Me costaba mucho en casi todos los juegos cuando sacaba... Mi tenis está lejos de donde quiero estar, pero estoy haciendo cosas geniales en la pista", señala.

Alcaraz, satisfecho con su juego

En este sentido, el murciano asegura estar contento de cómo está "jugando" y con ver reflejados sus entrenamientos en lo que luego ofrece ante el público. "Estoy practicando bien. Estoy intentando hacerlo todo cuando juego partidos, porque es tan diferente la competición y los entrenamientos, y tienes que encontrar una manera”, reflexiona.

Carlos Alcaraz se está sintiendo bien en la pista y eso sólo puede llevar una mejoría en el tramo final de la temporada, en el que aún tiene varios retos en juego. "Estoy contento con cómo me siento en la pista. Espero que los torneos y partidos que tengo por delante sean una gran prueba para mí. Voy a intentar usarlo para mejorar y sentirme mejor", añade antes de vérselas con Munar, sin pensar en lo que llega después, un Master 1.000 de Shanghai en el que estará ausente, otra vez, Jannik Sinner.