Carlos Alcaraz evita el descalabro total del tenis español

El tenista murciano gana en tres sets en Tokio y se une a Munar en segunda ronda; estrepitosa derrota de Rafa Jódar y caída de un Davidovich que pagó la final de Chengdu

Sufriendo, en tres sets, pero mostrando su superioridad en la tercera manga, así se ha estrenado un Carlos Alcaraz que ha sido el único tenista procedente de la Laver Cup que ha sido capaz de ganar en primera ronda en el ATP de Tokio. Allí han caído de forma contundente Rafa Jódar, Bandon Nakashima, Casper Ruud o Arthur Fery; y con más igualdad, también lo ha hecho Taylor Fritz, que cedía ante el balear Jaume Munar.

Alcaraz tuvo que pelear mucho ante el norteamericano Alex Michelsen para superar esta primera criba con un marcador de 7-6 (1), 4-6 y 6-1. El español llegó a estar un 'break' abajo en el primer set, aunque remontó y tuvo saque para llevárselo antes del agónico 'tie break'.

En el segundo, Michelsen volvió a provechar la irregularidad con el saque del español y logró forzar una tercera manga en la que el murciano tomó rápidamente la iniciativa y quebró por dos veces el servicio de su rival para llevarse el duelo final de forma holgada.

Al español le habrá venido bien un duelo tan duro para ir cogiendo ritmo en un torneo al que llegó sin apenas entrenamientos tras jugar el pasado domingo en Londres. Falta le hará, ya que su próximo rival es el semifinalista de Roland Garros, Matteo Arnaldi, que había vencido el día anterior al local Rei Sakamoto. Al menos, el español ya sabe que este viernes no juega y que tendrá un día de margen para seguir entrenando y adaptándose a Japón.

“Estoy muy satisfecho por haber seguido peleando y por haber sido capaz de jugar a un nivel suficientemente bueno como para conseguir la victoria. Ahora tendré algunos días más para acostumbrarme mejor a las condiciones de aquí”, señalaba Alcaraz, quien explicaba por qué apenas ha podido adaptarse al torneo. “Durante los días que llevábamos en Tokio estuvo lloviendo y tuvimos que entrenar en pistas cubiertas. Salir hoy y encontrarnos con tanta humedad, calor y unas condiciones completamente distintas hizo que fuera realmente complicado jugar y gestionar todo lo que ocurrió durante el partido”, añadía.

Rafa Jódar y Davidovich pagan su falta de rodaje

Quien sí ha notado la falta de ritmo ha sido Rafa Jódar, que ha puesto en evidencia que los que más tiempo llevan jugando en Asia cuentan con ventaja. Cinco jugadores han llegado desde la fase previa al cuadro final y todos ellos han pasado ronda. Algunos pasando por encima de cabezas de serie como Taylor Fritz, de jugadores destacados como Etcheverry o Fery o de un Jódar que partía como cuarto cabeza de serie y que sólo ha sido capaz de ganarle cuatro juegos al paraguayo Daniel Vallejo (6-1 y 6-3).

El tenista suramericano ya lleva tres encuentros en este torneo y está más que adaptado. Ante el tenista madrileño arrasó en la primera manga y solventó los dos intentos de reacción de Jódar en la segunda para hacerse con el partido en apenas una hora.

También ha notado ese poco tiempo de adaptación Alejandro Davidovich, que hace dos días se coronaba en ATP 250 de Chengdu y que, pese a ganar el primer set, ha acabado sucumbiendo frente a Matteo Berrettini por 6-1, 6-7(1) y 4-6.

Tras estos resultados, sólo Alcaraz y Munar han accedido a unos octavos de final en los que el murciano se cruzará con Arnaldi y el balear, con el portugués Jaime Faria.

Espectacular remontada de Paula Badosa

El tenis español también ha puesto su atención esta mañana en Pekín, aunque no en el cuadro masculino, sino en el femenino, con la presencia de Paula Badosa, Marina Bassols y Andrea Lázaro. El balance, una victoria y dos derrotas que dejan a Paula Badosa y a Cristina Bucsa, quien pasaba directamente como cabeza de serie, en segunda ronda.

El triunfo fue de la catalana Badosa, quien se impuso a la australiana Daria Kasátkina por 4-6, 7-6(7) y 6-4 en un partido en el que estuvo contra las cuerdas en el segundo set -llegó a ir perdiendo 5-2 en el 'tie break'-, pero acabó reponiéndose tras hacerse con la segunda manga después de superar, de nuevo, un 1-4 en contra.

Las derrotas llegaron con Marina Bassols, que cedió ante la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-4 y 7-6(2), pese a recuperar dos roturas de desventaja en la segunda manga; y de Andrea Lázaro, quien cayó ante la británica Sonay Kartal por 6-2 y 6-3.