Xisca Mery Perelló, mujer de Rafa Nadal: "No se reconocía en la pista. En aquel momento vio que no podía dar más"

Su esposa siempre ha sido uno de los grandes apoyos del tenista balear durante su carrera deportiva. Perelló desveló que en el año 2024, Rafa Nadal tomó la decisión de dejar de jugar al tenis de manera profesional después de una derrota en el torneo de tierra batida de Bastad (Suecia)

Hay una fecha, el 21 de julio de 2024, que para muchos no significará absolutamente nada, pero que es clave en la carrera deportiva de Rafa Nadal. Aquel día de verano, el mejor deportista de todos los tiempos de España decidió dejar de jugar al tenis profesionalmente después de no poder competir siquiera en un torneo de tierra batida, su superficie favorita, concretamente en Bastad (Suecia), tal y como reveló Xisca Mery Perelló, mujer del propio Rafa Nadal.

El día que Rafa Nadal decidió retirarse: 21 de julio de 2024

Rafa Nadal encaró el año 2024 sabiendo que le quedaba poco tiempo jugando al tenis profesional después de una larga carrera deportiva marcada por unas lesiones que se estaban cebando con él desde los últimos meses del año 2022. Los problemas físicos no le daban tregua al balear quien a pesar de dar su mejor esfuerzo no dejaba atrás sus molestias.

Dichos contratiempos en su cuerpo, mermaron la capacidad de Rafa Nadal sobre las pistas, bajando su nivel de juego. Llegaron derrotas y también algunas victorias, pero la realidad golpeó de frente a Rafa Nadal a pocos días de que se iniciaran los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las citas que el balear tenía marcada en rojo en el calendario.

Rafa Nadal se apuntó al torneo ATP 250 de Bastad (Suecia), uno de los clásicos en la gira de verano en Europa. Jugándose en tierra batida, era la cita ideal para preparar los Juegos Olímpicos de París 2024, pero la verdad es que ahí fue cuando el balear supo que su etapa de tenista se había acabado. Rafa Nadal llegó a la final, pero la perdió contra el portugués Nuno Borges por un claro 6-3 y 6-2.

La derrota fue dura para Rafa Nadal, más siendo en tierra batida, superficie sobre la que ganó 14 Roland Garros. Tanto que le sirvió para darse cuenta que lo mejor era retirarse tal y como desveló su mujer Xisca Mery Perelló en su documental de Netflix. "Se encerró en el baño y estaba mal. Está dentro de su ADN seguir luchando. Pero en ese momento, en Bastad, sí que ya vio que no... que no era capaz de hacerlo".

De hecho, la esposa de Rafa Nadal afirmó que el balear les dijo "me tengo que retirar". Xisca Mery Perelló, que ha sido uno de los grandes apoyos de Rafa Nadal durante su carrera deportiva, señaló que el tenista se dio cuenta que en el año 2024 ya no podía competir a un nivel necesario para conseguir victorias. "No se reconocía en la pista. En aquel momento vio que no podía dar más".

Rafa Nadal terminó aquel año jugando los Juegos Olímpicos de 2024, tanto en categoría individual como en dobles (con Carlos Alcaraz), sin conseguir medalla. También hizo un último intento por ganar la Copa Davis, pero el equipo español no estuvo al nivel mínimo exigido y no peleó por el triunfo. De este modo, Rafa Nadal dejó la raqueta en el año 2024, habiéndose consagrado como uno de los mejores tenistas de la historia.