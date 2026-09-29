Davidovich desvela el secreto de su segundo título en la ATP: "Me hizo soltar la mala energía que tenía y ya sé como lidiar con la presión en los momentos ajustados"

El tenista malagueño ha salido del pozo en el que se encontraba entre las lesiones y los resultados de la mejor manera, conquistando un nuevo trofeo para sus vitrinas

El tenista español Alejandro Davidovich ganó el torneo ATP 250 de Chengdú (China), que se disputa sobre pista dura, al vencer en la final al polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 7-6(7) en el primer abierto de la gira asiática para él, cuya presencia también está confirmada en el ATP 500 de Tokio que empieza este miércoles.

Sucede en el palmarés al chileno Alejandro Tabilo, que se impuso en la edición de 2025 al derrotar al italiano Lorenzo Musetti en la final. Es el segundo español en hacerse con el título tras Pablo Carreño, en 2019. Para Davidovich, es su segundo título ATP, después del que sumó en Mallorca en el mes de junio, y lo consigue en su primer torneo después de meses de baja por molestias en la espalda.

Ambos tenistas habían necesitado disputar tres sets, remontando el primero, en sus respectivos encuentros de semifinales, disputados este lunes. Davidovich superó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 4-6, 6-4, 6-3, mientras que Hurkacz hizo lo mismo contra el canadiense Denis Shapovalov (6-7, 6-3, 6-3).

Los precedentes favorecían al español, número 28 del mundo, que se había impuesto en cuatro de los seis enfrentamientos previos entre estos dos tenistas. Davidovich salió agresivo al resto en el primer juego, forzando tres puntos de rotura que, sin embargo, no pudo aprovechar.

Hurkacz, que ocupa el puesto 41 en la clasificación de la ATP, sostuvo su rendimiento a base de potentes saques. La rotura de servicio llegó en el séptimo juego, y fue a favor del español. En su siguiente turno de saque, Davidovich consolidó la rotura con un 'ace' para ponerse 5-3 y dejar encarrilado el primer set (6-4).

A pesar de los ocho saques directos con los que el polaco terminó la manga inicial, le lastraban sus 14 errores no forzados. En el segundo set, Hurkacz estuvo más equilibrado, defendiendo su servicio con más solvencia, pero muy perjudicado por sus propios errores.

Ninguno de los dos tenistas dispuso de un punto de 'break' hasta el undécimo juego, con 5-5 en el marcador, en el que Davidovich se puso 40-15, con dos opciones para romper el servicio de su rival. No lo consiguió a la primera, ni tampoco a la segunda, gracias a los 'aces' de Hurkacz, que salvó su turno de saque milagrosamente para él.

A continuación, al servicio, el español llevó el segundo set al desempate, que podía ser definitivo si lo conquistaba. En el sexto punto, el polaco consiguió un 'mini break' que consolidó su sensación de dominio durante el 'tie break'. Dispuso de tres bolas de 'set' con 6-3, y las tres las desperdició. A Davidovich le espoleó su capacidad de resistir y dispuso de su primer punto de partido con 8-7 en el marcador. Subió a la red, retado por Hurkacz, y fue mejor que el polaco para hacerse con su segundo título de la temporada.

Davidovich confirma un cambio mental en su vida

El tenista andaluz ha declarado este martes, tras conquistar el torneo ATP 250 de Chengdú (China) ante Hubert Hurkacz, que ha cambiado mentalmente gracias a lo que sucedió en Mallorca hace unos meses.

"Ganar allí me hizo soltar la mala energía que tenía, y ya sé cómo lidiar con la presión en los momentos ajustados. Sabía que tendría mi oportunidad y he seguido. Al final he tenido algo de suerte y estoy muy contento de cómo he rendido hoy", subrayó el malagueño.

Es el segundo título de su carrera después del de Mallorca, también de nivel 250. Antes, había disputado cinco finales de torneos ATP (Montecarlo, Delray Beach, Acapulco, Washington y Basilea), y en todas había sido derrotado.

En Chengdú, Davidovich, segundo cabeza de serie en su debut en el abierto chino, se impuso en la final ante el polaco por 6-4, 7-6(7). En el desempate definitivo, salvó los tres puntos de set de los que dispuso Hurkacz.

"No es fácil describir el 'tie break', él estaba sacando muy bien, yo he tenido mi oportunidad cuando he roto en el 6-5. Tenía la esperanza de seguir luchando y ganar el título. No ha sido fácil, ha sido muy ajustado", reconoció.

Este torneo suponía su regreso a las pistas después de meses sin competir, desde Umag (Croacia), en julio, por unas molestias en la espalda: "Hicimos un gran esfuerzo para volver más fuertes y estar al mejor nivel de rendimiento que podíamos".