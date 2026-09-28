Davidovich no quiere ser menos que Carlos Alcaraz ni Rafa Jódar

El tenista andaluz se ha clasificado para la final del ATP 250 de Chengdú y ahora luchará por su segundo título de 2026

Desde la irrupción de Rafa Jódar y la generación de los Dani Mérida, Landaluce y compañía, el malagueño Alejandro Davidovich ha quedado relegado a un tercer plano en el tenis español. Una lesión le ha mantenido alejado de las pistas durante un tiempo. Pero ya está de vuelta.

Sin embargo, el andaluz no está dispuesto a que sólo se hable de Carlos Alcaraz y Jódar, que son los que acaparan todas las portadas nacionales en el mundo del tenis. Y para intentar volver a poner su nombre en el escaparate se ha clasificado para la final del torneo ATP 250 de Chengdú (China).

En este certamen que se disputa en pista dura, ha ganado al georgiano Nikoloz Basilashvili en la primera semifinal con remontada incluida (4-6, 6-4, 6-3), y disputará el partido por el título contra el polaco Hubert Hurkacz.

Davidovich, que regresaba al circuito en esta competición después de meses de baja por problemas en la espalda, había superado en cuartos al francés Alexandre Muller por 6-1, 7-5, y Basilashvili hizo lo mismo con el estadounidense Jenson Brooksby (6-4, 7-6). En el único precedente entre el español y el georgiano, en el torneo de Metz en 2021, también en pista dura, Basilashvili se había impuesto en tres sets.

El georgiano, número 121 del mundo, tenía como objetivo dar la sorpresa ante Davidovich, número 28, el mejor colocado en el 'ranking' ATP de los cuatro semifinalistas del torneo. A pesar de sus dudas al resto en su carrera en pista dura, Basilashvili empezó el encuentro rompiendo el servicio del español.

Davidovich tuvo un punto de 'break' en el siguiente juego, pero lo desaprovechó, por lo que el georgiano confirmó la rotura. Entre juegos muy rápidos y saques muy dominantes, sin protagonismo para el resto, el primer set terminó sin más opciones de rotura y con 6-4 para Basilashvili.

La segunda manga comenzó como la primera, con un punto de rotura para el georgiano, pero, en este caso, el español logró salvarlo y conservar su turno de saque. En el siguiente juego, fue Davidovich el que provocó el 'break' (2-0). Aunque Basilashvili se lo devolvió después (4-3), el malagueño cerró el set con una nueva rotura (6-4).

Antes de la tercera y definitiva manga, el georgiano pidió un tiempo muerto para ser atendido por su equipo médico a causa de unas molestias en la parte posterior de la cadera y la pierna derecha. Los problemas físicos lastraron al 121 del mundo, que sufrió una nueva rotura de servicio en su primer turno de saque.

Basilashvili quiso reponerse y plantar cara, pero, para entonces, ya perdía 3-0 en el marcador parcial del set. Como en la segunda manga, Davidovich tuvo problemas cuando sacaba para el 5-2, y el georgiano se habría puesto a un juego de distancia de no ser porque el español salvó dos bolas de 'break'. En su siguiente turno de saque, el malagueño cerró el partido.

Así, Davidovich buscará en Chengdú el que sería su segundo título ATP de 2026 y de su carrera, después del que consiguió en Mallorca en junio. Su rival en la final será el polaco Hubert Hurkacz, número 46 del mundo, quien se impuso en la otra semifinal (6-7, 6-3, 6-3) al canadiense Denis Shapovalov, que ocupa el puesto 50 en la clasificación de la ATP.

Hurkacz y Davidovich se han enfrentado en seis ocasiones, con un saldo de cuatro victorias para el español y dos para el polaco. Su último cruce fue en 2024 y se lo llevó Davidovich. En pista dura, el malagueño se ha impuesto en tres ocasiones, por una del polaco.

"He comenzado algo más nervioso"

El tenista español Alejandro Davidovich declaró que había "empezado un poquito más nervioso" el partido de semifinales ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, en el que tuvo que remontar para pasar a la final de este martes del torneo ATP 250 de Chengdú (China), que se disputa sobre pista dura.

"Él [Basilashvili] ha empezado muy agresivo, obviamente me lo esperaba. He empezado un poquito más nervioso, he tenido alguna 'chance' en el primer set, pero él ha sacado muy bien. Después, en el segundo, he intentado mantener mi saque, después me ha roto otra vez...", añadió.

El malagueño, número 28 de la clasificación ATP, destacó el juego de su rival: "Ha sido un partido bastante intenso. Sabía que hoy no iba a ser de mucho 'rally', iba a ser más de tres o cuatro golpes. Siempre con el espíritu de luchar e intentar tener la siguiente oportunidad", apuntó.

Sobre su próximo rival, destacó que le conoce bien: "Con Hurkacz hemos entrenado varios días en Mónaco antes de venir aquí, obviamente nos conocemos más. 'Shapo' es un jugador muy talentoso, muy agresivo, que no sabes por dónde te va a tirar. Cualquiera de los dos va a ser una gran batalla", terminó.