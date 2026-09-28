Una leyenda del tenis mundial se rinde a Carlos Alcaraz: "Tendría un póster suyo en mi cuarto si tuviera diez años. Tengo envidia hasta de su sonrisa"

La segunda Laver Cup conquistada, donde se le ha visto más recuperado físicamente, le ha servido al murciano para recopilar un sinfín de piropos más entre los amantes del tenis en general. Y McEnroe lo tiene bastante claro con quién se puede comparar

Europa ha recuperado en sus vitrinas la Laver Cup. Y lo ha hecho en gran parte a la ventaja que consiguieron tanto Rafa Jódar como Carlos Alcaraz en el inicio del certamen, donde llegaron a poner 3-1 a su equipo por delante en el marcador. Finalmente, el madrileño sólo jugó un partido y el murciano dos, siendo uno de dobles.

Sin embargo, el tenis del actual número tres del mundo sigue recopilando todo tipo de elogios pese a no estar aún a su mejor nivel tras la lesión que le ha mantenido casi cinco meses en el dique seco. Y aunque en el US Open acusó dicha inactividad cuando le llegó el primer rival duro, en la Laver Cup demostró que ya está capacitado para soportar de nuevo la raqueta bajo presión.

Frente a Taylor Fritz, Alcaraz ganó la primera manga 6-3, perdió la segunda 4-6 y el 'súper tie-break' lo ganó 13-11 remontando dos match points: "Tuvimos dos derrotas duras y contundentes hoy, y obviamente pensé un poco en el año pasado, cuando perdimos todos los partidos del sábado. Antes del encuentro, mi objetivo era evitar que volviera a suceder. Así que, para ser sincero, estaba algo nervioso al principio. Pero estoy muy contento de haber conseguido la victoria al final". Con este resultado, cara a cara con el estadounidense quedó en 6-1 a favor del español.

La encuesta de Zverev y McEnroe

En una encuesta sobre qué tenista actual les gustaría tener en un poster si tuvieran diez años, tanto Zverev como John McEnroe apuntaron a Carlos Alcaraz sin dudarlo.

"Todo el mundo ama a Carlos. Es emocionante, es divertido verlo", afirmó Zverev. McEnroe fue más lejos y puso a Alcaraz en una comparación que no suele hacerse a la ligera: "Probablemente Carlos Alcaraz. Definitivamente Carlos Alcaraz. Es el jugador más hermoso, aparte de Roger Federer, que he visto jugar", declaró el extenista neoyorquino. Y añadió, con la ironía que lo caracteriza: "Puede hacer todo a un nivel muy joven. Tengo envidia hasta de su sonrisa".

Carlos Alcaraz pisa Tokyo

El español se ha desplazado a Tokio este lunes para empezar a preparar la disputa del ATP 500 del país nipón, a partir del 30 de septiembre y hasta el 7 de octubre y que conquistó el pasado año.Se espera que debute a finales de semana en un cuadro que incluirá a Taylor Fritz, que perdió todos los partidos que disputó en la Laver, el estadounidense Frances Tiafoe y Rafael Jódar.

La parada en Tokio será la primera de la gira asiática, en la que Alcaraz también disputará el Masters 1000 de Shanghái una semana después. Tras esta parte de la temporada, al murciano le quedará por jugar el Six Kings Slams en Arabia Saudí, antes de las Finales ATP, donde ya está clasificado, y las Finales de la Copa Davis en Bolonia.

Rafa Jódar quiere estar con Alcaraz en la Copa Davis

Mientras tanto, el madrileño Rafael Jódar se declaró "disponible" para estar con España en las Finales de la Copa Davis en Bolonia y dijo que si puede estar también Carlos Alcaraz sería "fantástico".El jugador español también conquistó este domingo la Copa Laver junto al equipo europeo, tras ganar un partido el viernes frente a Alexander Bublik, y después atendió a los medios españoles en Londres para desgranar el fin de semana y, sobre todo, lo que viene por delante, con la Copa Davis como colofón de la temporada.

"Es una motivación extra. Va a ser el último torneo de este primer año. Va a ser un torneo muy especial si el capitán confía en mí y me llama para ir a Bolonia. Yo estaré disponible. Si Carlos también viene... Tenemos un gran equipo. Tenemos una gran relación. Es un objetivo que si nos lo proponemos, lo podemos conseguir", declaró el madrileño, que además habló de cómo este fin de semana ha servido para estrechar relaciones con Alcaraz.

"Sí, Carlos es una gran persona. Fuera de la pista es muy cercano y muy amigable,muy fácil de hablar con él. Me he sentido muy bien con él esta semana y si estamos juntos en la Davis sería fantástico", admitió.

Jódar, que jugará ahora en Tokio y después el Masters 1000 de Shanghái, está a un paso de irrumpir en el top 10 por primera vez en su carrera deportiva, pero no quiere que este logro le despiste en este tramo final de la campaña.

"No, no debe ser un objetivo. Lo principal es acabar bien el año. Ha sido un gran año, me han ido muy bien las cosas. Estoy muy agradecido de las oportunidades que he tenido, quedan unos dos o tres meses para terminar y el objetivo es acabar de la mejor manera. Si no se consigue esa meta, intentaré hacerlo lo mejor posible y pensar en el año que viene", finalizó el madrileño.