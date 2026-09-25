Rafa Jódar y Carlos Alcaraz revolucionan la Laver Cup con sendos triunfos para Europa

El madrileño ha superado a Alexander Bublik en su debut en el certamen, mientras que el murciano ha participado en el dobles junto a Jakub Mensik y también ha sumado un triunfo para el equipo europeo

En su debut en la competición, el español Rafael Jódar pasó por encima del kazajo Alexander Bublik (6-2 y 6-3) y adelantó a España en la Laver Cup contra el Resto del Mundo.

El madrileño, que se estrenaba este año en la exhibición organizada por Roger Federer, recogió el relevo del noruego Casper Ruud, que ganó al argentino Francisco Cerúndolo, y del checo Jakub Mensik, que perdió contra el estadounidense Brandon Nakashima, y puso a Europa por delante antes del dobles que cerrará la jornada y en el que participará Carlos Alcaraz.

Jódar, a sus 20 años, combatió el fuerte servicio de Bublik, que lució una protección en la rodilla izquierda y no dejó que el kazajo mostrara su anarquía y su juego entretenido que le convierte en uno de los jugadores perfectos para este tipo de exhibiciones.

Tras un inicio lento, con varias alternativas en los servicios, cuando Jódar consiguió romper el de Bublik, logró una ventaja que ya no dejó escapar. Eso sí, el madrileño sufrió un par de percances durante el encuentro. Se le volvieron a romper los cordones de las zapatillas por resbalar en la pista negra del O2 y tuvo una caída sin daños mayores al final del segundo parcial.

Ante la atenta mirada de Federer, que estuvo acompañado en la grada por su mujer Mirka y por su agente Tony Godsick, uno de los fundadores de esta competición, el madrileño estrenó su casillero en la Laver Cup y permite que Europa se marche con un 2-1 en el marcador al último encuentro del día. Jódar podría volver a competir este sábado o domingo, en función de lo que decida el capitán Yannick Noah.

Rafa Jódar, emocionado con la presencia de Federer

El tenista madrileño se estrenó con victoria en la competición y al finalizar su partido se mostró muy orgulloso de haber jugado delante de dos iconos del tenis mundial: "Iba a ser un partido muy difícil, pero lo he manejado muy bien, las situaciones difíciles creo que él ha jugado muy bien, pero en los puntos importantes yo he estado mejor".Sobre el problema que sufrió con las zapatillas en el primer set, Jódar lo achacó a la forma en la que resbala: "Es por cómo resbalo, especialmente en pistas de cemento. Cuando pego la derecha o cuando corro hacia a la red. Pongo mucha tensión en la zapatilla, por eso se rompen tantas, por suerte tengo varias zapatillas y pudo cambiarlas rápido, teniendo otro par listo".

Durante su partido estuvieron en la grada dos leyendas de este deporte como Roger Federer, que organiza la competición, y Rod Laver, que da nombre a la misma: "Roger es una leyenda de nuestro deporte y muy contento de que haya organizado todo este evento y que empezara cuando aún estaba en activo. Para mí es un gran jugador que ha dado mucho al tenis, que viera mi partido significa mucho para mí y para todos los jugadores. También quiero hacer una mención especial para Laver, que es una leyenda. Que gente como ellos aprecien estas competiciones es muy bonito".

Carlos Alcaraz y Jakub Mensik, por la vía rápida

Al igual que el madrileño, Alcaraz y Mensik sumaron un triunfo más para Europa y lo hicieron por la vía rápida, ganando por dos sets a cero a la pareja formada por el estadounidense Taylor Fritz y el kazajo Bublik: 6-4 y 6-4.