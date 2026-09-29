Davidovich toca el cielo y Rafa Jódar ya sabe lo que le espera

El tenista andaluz gana el segundo torneo de su carrera tras vencer a Hurkacz en la final del ATP 250 de Chengdu

Tuvo que jugar muchas finales antes de sumar su primer título ATP, pero Alejandro Davidovich parece haber cogido carrerilla y apenas dos torneos después de ganar en Mallorca ha sumado el segundo título de su carrera deportiva en el ATP 250 de Chengdu (China).

Davidovich apenas ha podido jugar desde entonces. Brilló en Wimbledon, jugó en Umag, donde se retiró por lesión, y sólo ha podido reaparecer en China tras perderse los Master 1.000 de Montreal y Cincinnati y el US Open. Su regreso ha sido triunfal y tras una gran semana, ha derrotado en la final de este torneo al polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 7-6(7).

Los precedentes entre ambos tenistas favorecían al andaluz, que había ganado en cuatro de los seis enfrentamientos previos entre los dos. Y aunque salió confiado y agresivo ante un rival muy peligroso, que ha sido Top-10, le costó frenar el saque del polaco, una de sus principales armas.

Davidovich se mostró firme con el suyo, fue paciente y, en el séptimo juego, logró al fin el premio deseado. Rompió el servicio de su rival y, en su siguiente turno de saque, consolidó la rotura para dejar encarrilado un primer set que solventó con su servicio (6-4).

El segundo set fue más igualado y ninguno de los dos contendientes dio muestras de flaqueza. Sólo el español, con cinco iguales, pudo romper, pero Hurkacz evitó las dos bolas de 'break' que tuvo en contra. Todo se resolvió en el 'tie break' y ahí, Davidovich levantó hasta cuatro bolas de set para hacerse con el partido en su primera oportunidad.

Jódar ya conoce rival y Munar, frente a Fritz

Por otro lado, este miércoles arranca el siguiente torneo, el ATP 500 de Tokio, en el que Davidovich debuta ante Matteo Berrettini -será el jueves- y que contará con un español más, ya que Jaume Munar ha pasado hoy la fase de clasificación tras ganar al estadounidense Alexandar Kovacevic por 6-2 y 6-3 en una hora y diez minutos.

Una fase previa que ha tenido mucho nivel y en la que también han pasado Arthur Fils, Stefanos Tsitsipas y el paraguayo Daniel Vallejo. Precisamente, este último será el rival al que se enfrente Rafa Jódar el jueves. El tenista madrileño, que va por la parte baja del cuadro, estaba esperando para saber con quien tendría que debutar este jueves.

Jaume Munar, por su parte, tendrá un complicado debut ante otro de los favoritos, el también norteamericano Taylor Fritz. Fils, pese a legar desde la previa, ha tenido fortuna, ya que se va a cruzar con su compatriota Luca Van Assche; mientras que Tsitsipas jugará su primer partido del cuadro final ante el argentino Tomás Martín Etcheverry.

El partido más vistoso de esta primera ronda del torneo de Tokio lo disputará el gran favorito y actual campeón, Carlos Alcaraz, al que el sorteo del cuadro final le emparejó con el estadounidense Alex Michelsen. Aunque sin tanta igualdad, el otro duelo esperado en este arranque del torneo lo jugará Frances Tiafoe, que será previsiblemente el encargado de despedir al héroe local, Kei Nishikori de su último torneo en casa, ya que se retira a final de temporada.