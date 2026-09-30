David Bisbal se suma al Rafa Nadal Academy Slam: "¡Qué locura y qué privilegio!"

El cantante andaluz estará presente en el torneo que ha organizado el extenista balear para conmemorar el décimo aniversario de la creación de su academia que se celebra este sábado 3 de octubre. La actuación tendrá lugar una vez acaben los partidos y servirá para cerrar el evento

David Bisbal se suma al Rafa Nadal Academy Slam que se va a celebrar este sábado 3 de octubre y que ha organizado el tenista balear para conmemorar el décimo aniversario de la creación de su academia situada en Manacor. Ni mucho menos lo va a hacer para jugar algunos de los partidos previstos, pero sí para poner el broche de oro a un evento, ya que el cantante andaluz realizará una actuación para satisfacer a los presentes.

Así lo ha anunciado la propia academia de Rafa Nadal, quien ha desvelado que David Bisbal será el que ponga el punto y final al torneo en el que van a participar extenistas, antiguos rivales y amigos del tenista balear. "¡Qué locura!" "¡Y qué privilegio!".

David Bisbal es uno de los artistas españoles más reconocidos de España. Con una trayectoria de más de 18 años de primera línea, después de que saltara a la fama en el programa Operación Triunfo, el andaluz es además uno de los cantantes españoles con mayor proyección internacional. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con 3 Latin Grammy, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Awards y 2 Premios Ondas, entre los más de 80 galardones nacionales e internacionales que acumula. Su carrera discográfica incluye 11 Discos de Diamante, mientras que sus giras le han llevado a vender más de cinco millones de entradas en más de 1.000 conciertos celebrados en todo el mundo.

¿Quién participa y cuándo se juega el Rafa Nadal Academy Slam?

Con motivo del décimo año de la creación de su academia de tenis situada en Manacor, Rafa Nadal ha reclutado a varios extenistas que fueron rivales y que son amigos suyos para celebrar dicho acontecimiento jugando varios partidos.

Rafa Nadal se ha puesto a entrenar en estos últimos días para dar un buen espectáculo a todos y cada unos de las personas que quieren disfrutar del torneo de su academia. Para ello, el tenista balear, considerado el mejor deportista español de la historia, jugará partidos de dobles. El de Manacor ha formado dos equipos. Por una parte estará el Team Nadal, en el que están el propio Rafa Nadal, David Ferrer, Carlos Moyá y Richard Gasquet. Y por otro, el Team Murray en el que están el propio escocés, Marat Safin, Fabio Fognini y Dominic Thiem.

Los partidos, que en principio se van a jugar bajo el formato de super tie break, van a ser todos dobles, habiéndose confirmado un mínimo de cuatro encuentros, se jugarán todos el próximo 3 de octubre. Los horarios señalados son: Partido 1 a las 17:00 horas; el Partido 2 a las 18:00 horas; el Partido 3 a las 19:30 horas; y el Partido 4 a las 21:00 horas.

Este torneo de carácter amistoso, ya que sólo participan jugadores retirados, los profesionales se encuentran actualmente inmersos en la gira asiática, tendrá televisión, siendo Movistar+, con la que Rafa Nadal mantiene excelentes relaciones, la encargada de retransmitirlo. En principio se podrá ver por televisión por Movistar+ Deportes 2 en donde se dará cobertura de los cuatro partidos de dobles que están programados disputarse.